Unes 500 persones es mobilitzen a Girona per denunciar la sobreexplotació dels rius i aqüífers i la "mala gestió" de l'aigua

Unes 500 persones s'han mobilitzat aquest dissabte per denunciar la sobreexplotació dels rius i aqüífers, agreujada per la sequera, i per reclamar una millor gestió de l'aigua. La protesta ha començat al Pont de Pedra de Girona i ha congregat més de 50 organitzacions d'arreu del territori català.

En el marc de la campanya "D'on no n'hi ha, no en raja" i sota el lema "Defensem els rius i el territori: l'aigua per a la vida, no per al negoci", moviments socials i ambientals de diversos punts de Catalunya han convocat una concentració a la seu de la Generalitat a Girona i posteriorment han fet una acció d'una palanganada al riu Onyar.

El portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, considera que l'única opció per revertir la situació és "un canvi de mentalitat". "El sistema econòmic no s'adapta a la disponibilitat del recurs, sinó que hem creat unes necessitats que s'han de cobrir amb una aigua que no tenim", ha afegit.

Una aliança per fer front a la sequera

Segons el manifest que van emetre abans de la mobilització, un dels objectius "és crear una plataforma en defensa dels rius Ter i Muga que aconsegueixi retornar els cabals als rius, gestionar l'aigua sota la lògica del bé comú i planificar la gestió de la demanda d'aigua a les dues conques sense recórrer a les propostes dels lobbies transvasistes".

I afegien: "Volem fomentar una aliança de país entre administracions públiques, societat civil i pagesia per fer front a les propostes de transvasament, interconnexió de xarxes i infraestructures privades per a mantenir el model d'explotació actual de l'aigua".

En aquesta mateixa línia, el portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona, Raúl Domínguez, ha celebrat aquest dissabte que "un factor tan important com és l'aigua ha aconseguit que treballem plegats".