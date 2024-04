El Govern descarta entrar en la fase 2 d'emergència per sequera però mantindrà les restriccions actuals durant l'estiu

El Govern de Catalunya ha descartat l'entrada en la fase 2 d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, però preveu mantenir les restriccions actuals de la fase 1 durant l'estiu. L'executiu ha assegurat que els pròxims mesos no serà necessari endurir les mesures per assegurar l'abastiment, gràcies a que les pluges de les darreres setmanes hagin fet augmentar les reserves d'aigua. "No hi haurà ni més, ni menys restriccions", ha afirmat aquest dijous la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

Tot i això, l'executiu ha demanat que no "s'instal·li" la percepció que el país ha deixat d'estar en una situació "d'extrema sequera", ha alertat Plaja en roda de premsa, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS). Segons les últimes dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els embassaments del sistema Ter-Llobregat es troben en un 17,8% de la seva capacitat, amb gairebé 109 hm³ acumulats, mentre que el 9 de març van tocar fons i es trobaven per sota del 15%, amb tot just 90 hm³.

El secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, ha defensat que "es fa complicat dir en quin moment" es pot aixecar l'emergència, condicionat a les pluges, la generació de més recursos i la baixada del consum d'aigua. El conseller David Mascort va avançar aquest dimecres que el sistema Ter-Llobregat podria retornar a la fase d'excepcionalitat quan les reserves augmentessin fins a un 27 o 28%. El Govern també ha descartat endurir les restriccions en els pròxims mesos als municipis que depenen del pantà de Darnius-Boadella, en fase 2.

Piscines municipals a l'estiu

Després que la Federació Catalana de Municipis (FCM) hagi fet arribar una petició perquè les piscines municipals es puguin omplir i reomplir durant l'estiu, el Govern ha obert la porta a què aquestes siguin considerades com a refugis climàtics per tal que puguin funcionar amb normalitat. I és que el pla especial de sequera no preveu ara com ara que ho puguin fer. "Ho estem contemplant" i és una qüestió "bastant treballada"", ha dit Vidal.

L'executiu català també ha rebut ja la petició dels hotelers de Lloret de Mar (la Selva) per instal·lar una dessalinitzadora d'aigua que els permeti omplir les piscines dels establiments turístics. Vidal ha indicat que després de rebre la sol·licitud el Govern els hi ha fet "retorn" de les mesures que han de complir. Tot i que de moment no s'ha donat el permís, "s'hi està treballant".

D'altra banda, Vidal ha descartat portar aigua per via marítima en els pròxims mesos: ha reiterat que és un escenari que es donarà només en cas que el territori entri en emergència 2. Sobre les obres d'emergència previstes, ha detallat que han finalitzat les de la canonada de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí, això com de l'estació regeneradora (ERA) del Prat de Llobregat, ambdues al Baix Llobregat.