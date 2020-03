"Ja hi ha alguns fàrmacs testats a la Xina que donen resultats contra el Covid-19"

La recerca científica contra el contagi del coronavirus és tot un repte a contrarellotge d'abast global davant el creixement d’afectats, que a Catalunya acumulava 55 morts i 2.702 positius en el moment de tancament d'aquest article. Un equip d’investigadors del consorci format per l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), el Barcelona Supercomputing Center i el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària treballa a casa nostra per trobar una vacuna contra el Covid-19. Un dels seus integrants és el doctor Jorge Carrillo, especialista del grup d'investigació de virologia i immunologia cel·lular. explica a Públic com les investigacions s’estan duent a terme en un temps rècord: "Totes les grans agències de salut del món hi estan treballant. Tot i que la pandèmia que estem vivint ara segurament no es podrà passar amb la vacuna ja feta", adverteix.



Carrillo assenyala que l’expertesa de països com la Xina en pandèmies anteriors, com la del SARS de 2003 que va causar 774 morts, pot accelerar el procés: "El virus del SARS és molt similar al coronavirus. Comparteixen gran part del genoma, els dos utilitzen el mateix receptor principal, tot i que podrien haver-hi altres receptors secundaris involucrats". Aquest receptor és l’AC2, que sobretot afecta les vies respiratòries: "En els casos greus, produeix una pneumònia severa de manera ràpida, tot i que la majoria dels afectats no desenvolupa una simptomatologia greu. L’organisme és capaç de controlar la infecció del virus".

"Alguns fàrmacs que han donat resultats són els inhibidors de la proteasa de l’VIH, la cloroquina i derivats d’aquesta i algun altre fàrmac que es va desenvolupar contra l’Ebola"

A banda de la vacuna, que és una mesura preventiva, la recerca també està enfocada a desenvolupar fàrmacs per curar la malaltia un cop contreta. "Juguem amb l’avantatge que, com la pandèmia es va iniciar a la Xina, allà ja han fet diversos estudis amb fàrmacs i ja se sap alguns que no han funcionat i d’altres que han donat resultats més prometedors". Carrillo afegeix, però, que aquells medicaments que donen resultats no han estat creats per combatre el coronavirus i, per tant, encara estan lluny del disseny d’un fàrmac amb aquest propòsit: "Es tracta d’alguns inhibidors de la proteasa de l’VIH, la cloroquina i derivats d’aquesta i algun altre fàrmac que es va desenvolupar contra l’Ebola. També l’interferon beta... Estem provant diverses estratègies".



Ara per ara, aquest grup d’investigadors treballa per poder tenir una prova de vacuna sòlida en un any per poder-la testar en animals: "Estem testant diferents elements al BCN Supercomputing Center per escollir aquells compostos que tinguin activitat antiviral. Després, aquests seran testats in vitro, és a dir, fent un assaig amb cèl·lules a un laboratori, on es veurà si realment tenen aquesta capacitat antiviral. El següent pas és veure si els components triats es comporten així in vivo, amb models animals". Aquesta recerca serà "interactiva" i anirà nodrint-se de la informació que s'aconsegueixi durant les pròximes setmanes.

Possibles mutacions del Covid-19

Un dels dubtes que encara desperta aquest coronavirus és la capacitat que té de mutar. Carrillo posa d’exemple la grip, que cada any apareix amb algunes diferències i obliga a adaptar les vacunes: "Encara no tenim dades de la taxa de mutabilitat del coronavirus. Algunes de les investigacions s’estan centrant a seqüenciar el major número possible d’aquests virus des de diverses localitzacions del món". En el millor dels casos, una vacuna única podria servir a nivell global, mentre que en cas que aquesta taxa sigui alta, la vacuna haurà de variar pels nous futurs brots que es puguin generar.



El que és segur de moment és que l’anomenada corba de contagis encara està per sobre del que es necessita per aturar el contagi i que, per tant, encara queden dies perquè sigui controlat. "La sensació com a ciutadà és que és una crisi molt difícil de gestionar. Les decisions que s’han de prendre no són inerts, totes tenen una repercussió". Tal com es tem, Carrillo confirma que les previsions són que els casos positius segueixin augmentant: “El risc que correm és l’esperada saturació del sistema sanitari. És aquesta la gran por".