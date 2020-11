Jordi Arasa, condemnat a presó pel desallotjament del 15-M, recol·locat com a cap dels Tedax dels Mossos

L'excap de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra -unitats que fonamentalment actuen en suport als antiavalots del cos- Jordi Arasa ha estat recol·locat com a nou responsable dels Tedax, l'àrea dedicada a la desactivació d'explosius. Arasa va ser apartat fa uns mesos de l'ordre públic, després que al juny fos condemnat a dos anys i quatre mesos de presó com a responsable del desallotjament de l'acampada del 15-M de plaça Catalunya el 2011.



En aquell moment, l'aleshores cap del cos, Eduard Sallent, va assegurar que s'allunyaria Arasa de l'ordre públic, però va rebutjar inhabilitar-lo per treballar com a agent policial amb l'argument que la sentència condemnatòria encara no era ferma. Sallent també va anunciar que Arasa recorreria la sentència. En aquesta línia, qui era conseller d'Interior en aquell moment, Miquel Buch, va advertir que no el farien fora del cos si un jutge no ho requeria.

Arasa ja havia estat condemnat el 2014 per un delicte lleu de lesions per colpejar durant aquell desallotjament l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, en un moment en què encara no havia passat per la política institucional. L'agent era subinspector de les ARRO a Barcelona i, després de pujar a inspector, va ser nomenat cap de la unitat a la capital catalana. Quan es va emetre la sentència, va ser apartat a la comissaria de Sant Andreu sense càrrec orgànic, on ha estat fins ara.

L'àrea dels TEDAX està situada al complex central dels Mossos, a Sabadell, i és la brigada que s'encarrega de desactivar explosius. Tot i que també actuen quan hi ha amenaça de bomba, la seva funció principal és desactivar artefactes de la Guerra Civil encara actius. Fonts citades per l'agència Europa Press asseguren que Arasa ja fa tres setmanes que és al càrrec i que va accedir-hi presentant-se a una convocatòria.