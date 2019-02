Jordi Cuixart respon al rei: "L'Estat de dret no està per sobre de la democràcia"

"Jo sóc un pres polític, no sóc un polític pres". Així, seriós i contundent, s'ha presentat al judici al procés el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, qui aquest dimarts ha començat a declarar davant el Tribunal Suprem. Cuixart ha assegurat que està a la presó per ser "un activista social" i s'ha definit com un independentista amb "un sentiment republicà".



Cuixart ha reconegut que el paper d'Òmnium Cultural en el procés era el de "mobilitzar a la societat", tot i que ha volgut marcar distàncies amb els seus companys de banqueta en afirmar que tant ell com el seu "company" Jordi Sànchez, expresident de l'ANC, van entrar a la presó el 16 d'octubre de 2017 "pel fet de ser activistes socials i no polítics".



D'aquesta manera, Cuixart ha eludit respondre a les preguntes que el fiscal li realitzava relatives a cadascuna de les decisions del Govern o el Parlament català que van ser suspeses pel Tribunal Constitucional: "Li mentiria si li digués que totes van ser suspeses o no, em consta que va suspendre el referèndum però li mentiria si li digués aquesta sí o no perquè no tinc suficient coneixement", ha afegit.



Cuixart, l'únic acusat que no ha protestat davant el tribunal per no comptar amb traducció simultània del català, ha començat la seva declaració explicant l'origen i objectius de l'associació que presideix i que compta amb un "99,9% de socis independentistes".

"Jo mateix sóc independentista, tinc un sentiment republicà i estic segur que aquí no s'està jutjant el meu sentiment republicà", ha precisat el líder d'Òmnium, que només contestarà a la Fiscalia i a les defenses, però no a l'Advocacia de l'Estat o Vox. "No ho dubti, no s'està jutjant això", li ha respost el fiscal Jaime Moreno.



El fiscal li ha preguntat més aviat per un document elaborat per Òmnium de l'acusació popular i al qual la Fiscalia qualifica de "full de ruta" de les accions que van acabar tenint lloc a tardor de 2017. Cuixart ho ha qualificat de simple "declaració d'intencions que obeïa a una estratègia en la qual es defensava la independència i aportava mobilització social, per convertir les eleccions del 27 de setembre en unes eleccions de caràcter plebiscitari".



Igual que els altres deu acusats que ja han declarat durant les setmanes anteriors, Cuixart ha negat conèixer fins que li va ensenyar la seva advocada el document denominat Enfocats i l'agenda Moleskine amb anotacions, intervinguts al domicili de qui llavors era el número 2 de l'exvicepresident de la Generalitat i també encausat

El 20-S



Pitjor ho ha passat Cuixart quan el fiscal li ha preguntat per la protesta del 20 de setembre de 2017 davant de la Conselleria d'Economia. El fiscal Jaime Moreno li ha preguntat durant el seu interrogatori per un tuit que va llançar a les 8.28 hores del 20 de setembre de 2017 quan, poc després de conèixer-se els registres en les diverses conselleries i oficines de la Generalitat, va dir que l'Estat "arribarà fins on li deixem".



"Si jo escric aquí això, és perquè tinc coneixement que el dictador va morir al llit", ha assenyalat, però que la democràcia la va aconseguir la societat espanyola, es va guanyar amb les mobilitzacions i les manifestacions i "ningú està qüestionant a Catalunya que viure en democràcia està en mans de la ciutadania".



I ha asseverat, en el que és una clara resposta al rei Felip VI, —qui el passat dia 20 va manifestar que "no és admissible apel·lar a una suposada democràcia per sobre del Dret"— que "l'Estat de dret no està per sobre de la democràcia, perquè el franquisme també era un Estat de dret".



Les paraules del rei van coincidir amb les primeres sessions del judici contra els dirigents independentistes catalans, però en cap moment va fer cap esment a aquest assumpte.



Cuixart —que ha utilitzat col·loquialment la paraula "hòstia" abans de respondre a les qüestions plantejades pel fiscal Moreno— també ha reconegut que és cert que des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut en 2010 han estat demanant als polítics "espanyols i catalans que escoltin a la ciutadania en exercici de drets fonamentals". "I ho continuarem fent, passi el que passi", ha afegit.



La Fiscalia demana 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació per a Cuixart, en presó preventiva des del 16 d'octubre de 2017, pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per malversació de cabals públics. L'Advocacia de l'Estat sol·licita vuit anys de presó per sedició; mentre que VOX demana 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.

Txell Bonet: "La Fiscalia parteix de la base que fer manifestacions és quelcom delictiu"



Segons ha pogut saber Públic als passadissos del Suprem, la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha explicat com el líder social ha manifestat una certa sorpresa i pren un cert to irònic davant les preguntes d’un fiscal que "criminalitza l’exercici de llibertats": "La Fiscalia parteix de la base que fer manifestacions és quelcom delictiu. Mai van deixar de pensar d’aquesta manera". Bonet creu que l'activista ha respost a les preguntes de manera natural: "A casa també és així".



A banda de Bonet, l'exconseller de Justícia Carles Mundó, processat en aquest judici, també ha comentat per Públic l'impacte del judici entre els líders independentistes. Diu que el procés "cansa molt" i considera que estan entrant en un "bucle": "Seran mesos molt pesats", diu Mundó. L'exconseller diu que no s'absentarà per solidaritat amb els seus companys, que han d'anar "a munt i avall emmanillats".