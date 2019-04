Andreu Van den Eynde és probablement el lletrat més mediàtic del judici a la cúpula del Procés, entre altres coses per les seves picabaralles amb el president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, que ha tallat les seves intervencions en diverses ocasions, i fins i tot li ha retret que "s'enfadés" amb un parell de testimonis.



Entre dimarts i dimecres, dos dels agents de Policia Nacional que compareixien com a testimonis davant l'Alt Tribunal han retret a Van den Eynde la seva tasca de "mediador" entre les forces policials i els ciutadans concentrats per votar en la jornada del referèndum sobiranista de l'1 d'octubre de 2017.

En concret, l'últim testimoni del matí d'aquest dimecres ha relatat com l'advocat de Junqueras era present quan els agents van fer la seva entrada al col·legi Dolors Monserdà de Vallvidrera (Barcelona). Es va identificar com a lletrat amb el seu carnet del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ​​i tot seguit li van facilitar la interlocutòria que substanciava l'actuació policial d'impedir el referèndum. "Es va fer etern, li vaig dir que me la deixés". "Es va prendre el seu temps per llegir-la", afirmava aquest agent. Després de llegir-la, i sempre segons el seu relat, l'agent va fer veure a l'advocat que "no hi pintava res allà".



Durant la declaració d'aquest testimoni, el jutge Marchena ha arribat a amenaçar amb l’expulsió de la sala a qui “somrigués irònicament” després que ell mateix tallés les preguntes d’un advocat a l'agent sobre la violència policial de l'1 d'octubre.



Van den Eynde no ha entrat a comentar aquestes paraules, com tampoc va fer-ho durant la presa de declaració d'un altre agent només un dia abans, dimarts. En resposta a les preguntes del lletrat de Junqueras sobre les tècniques de la policia per convèncer els ciutadans que abandonessin aquests centres, el testimoni es va mostrar contundent: "Vostè va ser al col·legi Dolors Monserdà, sap perfectament com es produïen intervencions a les escoles . De fet, vostè va fer mediació", asseverava.

El mateix testimoni va assegurar llavors que "el responsable del col·legi vindrà i ho explicarà". "És ell qui em va dir que li va fer a vostè el lliurament de l'acte", va afegir. Segons el seu relat, les unitats policials portaven fotocòpies de l'acte per mostrar-lo a "qualsevol persona que s'identifiqués com a mediador", però també per justificar la seva actuació davant els responsables dels col·legis. Va haver-hi 2.300 centres disposats per acollir votacions en la jornada.



Per la resta, i deixant de banda la indisposició del funcionari de l'administració de justícia identificat per Marchena com "Paco", el matí de la 29a sessió del judici als 12 dirigents del Procés ha albergat les declaracions de set agents i oficials de la Policia Nacional. Tots ells han criticat amb duresa l'actuació dels Mossos d'Esquadra la jornada del referèndum -sigui per la seva inacció o per posar-los traves-, i han relatat explícitament els insults i agressions que asseguren que van patir per part d'alguns dels ciutadans concentrats per votar durant l'1 d'octubre.