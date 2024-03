Julieta, 31 FAM, Joel Díaz i Charlie Pee, plats forts del Festival Límbic 2024

Òmnium Cultural ha anunciat aquest dijous el cartell de la tercera edició del Festival Límbic, que comptarà amb Julieta, Maria Hein, Claraguilar, 31 FAM, Martí Güell, Oriol Sauleda, Mariona Esplugues, Joel Díaz i Charlie Pee. Amb una programació que vol fer d'altaveu al talent local, el certamen, que enguany se celebrarà el 3 i 4 de maig a Santa Coloma de Gramenet, fa una aposta per l'humor, els podcast i les arts escèniques

El certamen gratuït, itinerant i amb artistes joves comptarà amb sis escenaris repartits pel municipi i arrencarà amb el concert de Claraguilar, que portarà l'espectacle tribut al vincle entre la música amb el món escènic Figura. Per la seva banda, Maria Hein presentarà el seu darrer disc i Julieta l'àlbum 5 AM. Els 31 FAM tornaran a la tercera edició del Limbic amb el treball X si ens veiem en una altra vida i DJ Trapella oferirà els millors temes de la música catalana del moment.

Altres noms d'artistes que formaran part del cartell son Bru i Ayryn en música, Martí Güell, Santiago Colorado i Womenz Wiz Attitude amb dansa, Les penjades de Quina Gràcia en circ i La Guàrdia i Com dir-t'ho amb poesia.

Humor i arts escèniques

El festival tindrà espai per l'humor amb noms com Joel Díaz, Godai Garcia, Charlie Piee, Indicatiu, enregistrament de podcast i propostes de poesia, circ, dansa i teatre. Pel que fa a teatre i performance, hi haurà Jessica Pulla, la companyia Atzucac, les Llum de Fideu, Pau Coya & Rebeca del Fresno i la companyia Las chicas del barro.

El festival de creació contemporània té per objectiu reivindicar la llengua catalana amb més d'una trentena de propostes artístiques, espectacles de carrer, podcast en directe, propostes participatives, humor i concerts. "Combinem llengua, territori, l'aposta pel risc, l'experimentació i l'emergència: una manera de veure el món crítica i compromesa", ha assegurat el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich.



Per Òmnium Cultural, la tercera edició del Límbic, que té un pressupost de 300.000 euros, suposa consolidar el festival com a punt de trobada pels amants de la cultura en català. També es busca esborrar les barreres econòmiques, territorials, disciplinàries i lingüístiques per descentralitzar la cultura.

Després de les tres primeres edicions a Terrassa, Sitges i Santa Coloma, Òmnium no descarta que la quarta edició es pugui celebrar en una ciutat més allunyada de Barcelona. Fins ara els concerts han comptat amb una unes 20.000 persones en cada edició.