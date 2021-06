Junqueras assegura que "la independència és més que mai un deure" davant la persistència de la repressió 

Oriol Junqueras ha tornat a presidir, quasi quatre anys després, un Consell Nacional d'ERC en llibertat. Aquest dilluns, el president del partit ha inaugurat una sessió convocada de forma extraordinària pocs dies després que els presos polítics fossin indultats. També hi han estat els altres presos d'ERC, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva, igualment alliberats dimecres passat. Tanmateix, faltava la secretària general del partit, Marta Rovira, exiliada a Suïssa i l'absència de la qual ha estat remarcada al llarg de tot l'acte: "Avui és un dia ple de felicitat, però no és complerta", ha assenyalat Junqueras.



Davant la repressió que segueix, que impedeix a Rovira tornar i que té milers de ciutadans encausats, el president del partit ha afirmat que "la independència és més que mai un deure". "Avui nosaltres som una mica més lliures però no deixarem de lluitar per la plena llibertat, dels nostres i del nostre país", ha afegit, durant un discurs en què ha estat interromput diverses vegades per aplaudiments.



Hi han assistit Junqueras, Forcadell, Bassa i Romeva, però faltava Rovira, exiliada a Suïssa

Després d'una arribada marcada per l'emoció, les ovacions i els crits, Junqueras ha parlat sobre com s'havia imaginat el retrobament: "Era una expectativa que ens animava a aguantar". El líder ha descrit les "sales tancades" i "les finestres quasi inexistents" que els separaven tant de les famílies com de la militància, però ha volgut remarcar que en aquests quasi quatre anys hi ha hagut "circumstàncies difícils gairebé per tothom". El president del partit ha dit que, més enllà dels indults que els han alliberat, "continuem enfrontant moltes formes de repressió".

Tot i que la seva presó hagi estat més visible, Junqueras s'ha referit als milers de represaliats independentistes que hi ha actualment, i ha rebutjat que es pugui medir la repressió com una mesura concreta o xifra econòmica: "S'ha de medir en el patiment que genera en persones que no hi tenen res a veure", ha dit. El líder ha parlat de com els embargaments de béns afecten i represalien també els fills dels condemnats i ha insistit en què "queda molt de camí per recórrer per aconseguir la pau". "Al combat per l'amnistia no hi renunciarem mai", ha reblat.



L'amnistia ha estat, precisament, un motiu central en els discursos públics del Consell Nacional, tant de Junqueras com de la secretària general, Marta Rovira -a través d'un vídeo-, i el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès. Rovira ha afirmat que després d'aquests més de quatre anys de repressió contra l'independentisme ara el moviment segueix amb els "ideals intactes" i té més força, tant per la majoria independentista assolida el passat 14-F com pels "pronunciaments internacionals". Rovira s'ha referit a la

Aragonès, per la seva banda, ha avançat que en la reunió que mantindrà aquest dimarts amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, defensarà "que es compleixi" amb el que demana el Consell d'Europa: "El full de ruta per acabar amb la repressió és que Espanya compleixi amb el Consell d'Europa". Aragonès també reclamarà a la Moncloa l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació: "La solució és l'amnistia, per poder obrir una negociació franca entre les dues parts". Aragonès ha insistit que "l'única proposta" passa perquè la ciutadania pugui decidir i això implica un "referèndum sense amenaces".