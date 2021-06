Els presos polítics surten de la presó després que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovés els indults per als nou líders independentistes. Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn han abandonat en bloc el centre penitenciari de Lledoners, mentre que Carme Forcadell ha sortit de la presó de Wad-Ras, a Barcelona, i Dolors Bassa del centre de Puig de les Basses.

La primera a sortir ha estat Forcadell, a qui l'han rebut representants polítics com la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta i consellers del Govern com Joan Ignasi Elena, Roger Torrent, Tània Verge, entre d'altres. "Companys i companyes, amnistia és el que volem. No patiu, que ho aconseguirem!", ha declarat Forcadell tot just sortir.

Aragonès reitera que l'única solució al conflicte és votar

Per la seva banda, els presos de Lledoners han sortit del centre amb una pancarta de "Freedom for Catalonia" i una bandera independentista a la mà. Els ha rebut a la porta el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui s'han abraçat en sortir del centre entre una multitud. Cuixart ha estat el primer a agafar la paraula per recordar tots els exiliats i per reivindicar l'acció de l'independentisme: "Fa quatre anys vaig entrar a presó com a president d'Òmnium Cultural i el meu objectiu era sortir com a president d'Òmnium Cultural, perquè l'estat no ha de decidir qui és el president d'Òmnium Cultural".

A la sortida dels presos de Lledoners, Aragonès ha tornat a defensar que el conflicte entre Catalunya i l’Estat només té "una solució democràtica" i és "que la gent voti". En aquest sentit, ha remarcat que els indults no acaben amb la repressió i ha exigit al Govern Espanyol que accepti negociar l’exercici de l’autodeterminació, així com l’aministia de totes les persones represalidades.



Bassa ha estat la darrera, qui ha abandonat el centre acompanyat de la diputada al Congrés per ERC i germana, Montserrat Bassa, les conselleres Lourdes Ciuró, Gemma Geis i Teresa Jordà. "Aquest és un primer pas que obre la porta a fer les coses en política", ha dit Bassa, qui ha recordat les altres encausades de l'independentisme, els exiliats i la causa oberta al Tribunal de Comptes.

La mesura de gràcia s'ha executat només un dia després que l'Executiu l'aprovés, i dos dies més tard de la conferència del president espanyol, Pedro Sánchez, al Liceu de Barcelona. Aquest matí, s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els decrets-llei mitjançant els quals es concedien els indults, i posteriorment el Tribunal suprem ha comunicat als centres penitenciaris l'excarceració dels nou líders.