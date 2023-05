Junqueras assegura que "l'aliança d'ERC amb la ciutadania vencerà a l'aliança conservadora" de la sociovergència

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha reivindicat aquest diumenge l'aliança entre la ciutadania i el partit republicà i el seu candidat a l'alcaldia, Ernest Maragall, un vincle que combatrà l'aliança conservadora en els pròxims comicis del 28 de maig. Segons Junqueras, la coalició conservadora que "s'activa en contra de la justícia, el canvi i la llibertat" vol mantenir "els privilegis d'uns pocs" i "utilitza tots els mitjans per condicionar l'opinió de les persones a través de les enquestes".

En l'acte d'ERC que ha tingut lloc aquest matí als Jardins del Baix Guinardó de Barcelona, Junqueras ha apel·lat a la ciutadania perquè voti i guanyi un "Govern —municipal— ambiciós i orgullós".

Maragall: "Jo soc aquí per retornar la confiança política en el Govern de l'ajuntament"

Maragall, per part seva, ha assenyalat que "hi ha massa gent que espera un retorn des de fa anys", i ha afegit que li "escandalitzen els partits que porten anys dient que donaran resposta i ara diuen que ho faran tot en quinze dies". "Jo soc aquí per retornar la confiança política en el Govern de l'ajuntament", ha sentenciat.

Més ambició que mai

Malgrat el que revelen les últimes enquestes, Junqueras està convençut que Ernest Maragall és un ferm candidat per guanyar les eleccions. A més, ha reivindicat que volen "una ciutat que no expulsi a la gent jove i a la gent gran", i que per això defensen "un pla de xoc per rehabilitar habitatges".

Junqueras ha defensat "un pla de xoc per rehabilitar habitatges"

En la mateixa tònica, Maragall ha apuntat que tenen "molta més ambició" i que porten "quatre anys picant pedra, treballant i escoltant per donar una resposta tangible". El candidat del partit republicà també ha carregat contra els "partits suposadament d'esquerres que van teixir un complot vergonyós i que s'han apropiat de la ciutat".

El Mercat de l'Estrella, un assumpte pendent

Durant l'acte, alguns veïns del barri s'han acostat amb pancartes que resaven "Salvem el parc", amb la voluntat de denunciar la futura construcció d'un mercat provisional que acabarà amb l'estany i part de la zona verda dels Jardins del Baix Guinardó. Maragall ha agraït la seva presència perquè "és una manera de reconèixer que ERC s'ocuparà de veritat" de l'assumpte i que "s'asseuran amb ells" per buscar "solucions conjuntes".

La problemàtica s'arrossega des de fa temps: mentre el Mercat de l'Estrella, situat en el barri de Gràcia, està en obres, volen instal·lar un mercat provisional en aquest parc del Baix Guinardó. Els veïns han protestat en silenci fins al final de l'acte, quan han començat a mobilitzar-se i els Mossos d'Esquadra han demanat identificacions. La manifestació s'ha dispersat sense altercats.