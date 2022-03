Junqueras diu que la llengua es defensa amb "orgull" i que "la societat està més a l'alçada" que alguns polítics

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que la llengua i la cultura es defensen amb "orgull" i que el seu partit té projecte i "cap vergonya" de defensar-ho. "La societat està molt més a l'alçada que alguns dels seus representants polítics", ha etzibat. Junqueras ha fet aquestes declaracions aquest dissabte en el marc d'una assemblea extraordinària del partit a Tarragona, on s'ha reelegit Pau Ricomà, l'actual alcalde, com a cap de llista. "Sento massa vegades veus de resignació, que em sonen a un derrotisme impostat d'aquells que s'han quedat sense ganes, sense forces, sense projecte; i aquest país és capaç de fer grans coses en tots els àmbits: la llengua i la cultura, l'economia, societat i drets socials", ha declarat Junqueras.

Per la seva banda, en el seu parlament, Ricomà ha reconegut que aquest no ha estat un mandat fàcil, però que afronta la pròxima legislatura amb el repte d'assolir "grans consensos" i treballar per a una "ciutat més cohesionada". També ha anunciat que el 2023 serà el darrer cop que es presenta. El president del partit, Oriol Junqueras, que ha tancat l'acte, li ha demanat que s'ho repensi, sobretot quan hi ha partits "desgastats" que "prioritzen les seves disputes internes", tant en l'esfera local com nacional. També defensa que Tarragona ha de liderar novament el territori.

Unanimitat de l'assemblea extraordinària d'ERC en l'elecció de Ricomà, que repeteix com a cap de llista a les pròximes municipals del 2023. Ricomà ha deixat clar que aquest serà el darrer cop que es presenta i que ara cal configurar una llista "que s'assembli al màxim possible a la ciutat", que valgui pel proper mandat i doni continuïtat també al 2027. "Segur que quedaran coses pendents i el canvi que necessita Tarragona o el fa ERC o no el fa ningú", ha dit.

Ricomà, alcalde des del 2019, ha reconegut que ha governat en una etapa complicada, amb l'explosió a Iqoxe, l'estat de conservació del patrimoni, les sentències del procés i el nou POUM com a pals de paller. Amb vista a la propera legislatura, Ricomà destaca que la principal prioritat, com a "gran repte de ciutat", serà precisament treballar des d'Urbanisme per aconseguir un model de ciutat "més cohesionada i inclusiva", amb la integració dels barris.

"El pròxim mandat ha de ser el dels grans consensos, segur que tindrem un altre cop un ajuntament disgregat en diversos grups, i caldrà consens en qüestions com l'educació i la llengua i també sobre el creixement de la ciutat", ha augurat Ricomà, que també ha fet esment a la importància de la mobilitat i al projecte de tren-tramvia. "Des de Tarragona vam ser actius per aconseguir que el territori quedés més connectat", ha volgut remarcar Ricomà.

La "cohesió" d'ERC front les "disputes internes" d'altres partits

"És el millor alcalde que pot tenir Tarragona, és molt bo per a la ciutat i per al conjunt de Catalunya", ha afirmat Oriol Junqueras. El president d'ERC ha volgut posar de manifest que, ser la primera formació en escollir candidat a Tarragona, evidencia la "cohesió" i "fortalesa" que gaudeix ERC, un bon estat de salut que, en la seva opinió, contrasta amb formacions "desgastades" on imperen les "disputes internes" i que les anteposen per davant de la ciutadania.



"I d'això n'hem tingut prou i massa a Tarragona i a tot arreu del país", ha afegit. Segons Junqueras, el partit aposta perquè Tarragona lideri el Camp de Tarragona de la mà d'altres ciutats, "sense plantejar-se la competència amb la resta de territori, sinó estenent la mà, amb un lideratge compartit". "Només nosaltres tenim aquesta prioritat, ERC té ambició al servei de la gent i no un derrotisme impostat d'aquells que s'han quedat sense projecte", conclou.