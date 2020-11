Junqueras no confia en un indult abans de Nadal: "No poden suportar que estiguem en llibertat"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha descartat que pugui passar Nadal a casa gràcies a un indult del Govern espanyol. "No poden suportar que estiguem en llibertat", ha lamentat el republicà en una entrevista a Rac1. Junqueras creu que es farà "tot el que es pugui i més" per "impedir" la seva llibertat i "seguir intimidant i detenint". Així mateix, ha recordat com se'ls va suspendre el tercer grau "apropiant-se de decisions que no corresponien". D'altra banda, ha manifestat que l'indult tampoc és el que volen els presos, ja que la seva llibertat hauria de passar, diu, per l'amnistia. Però ha insistit en la defensa del diàleg tot i que les detencions d'independentistes "no ajuden".

Junqueras ha dit que van voler "tallar tan de pressa com van poder" el permís perquè sabien que si estava al carrer, podia trucar i parlar amb qui volgués. Tot i aquesta actitud, el dirigent d'ERC ha dit que "això forma part del camí cap a la llibertat".



El president d'ERC ha criticat que l'operació Volhov no afavoreix el diàleg amb l'Estat, com ha dit que tampoc ajuda "detencions d'altres moments o posar a la presó gent innocent". Amb tot, ha assegurat que la seva responsabilitat és "no renunciar mai a parlar amb tothom i dialogar amb tothom", que és també el que avala la comunitat internacional, ha recordat. "És qui patim la repressió més injusta, diem que s'ha de parlar amb tothom", s'ha reafirmat Junqueras, que ha assenyalat "la paradoxa" que significa que els que "apliquen la repressió són els que diuen que no s'ha de parlar amb ningú".

Junqueras també ha dit que és "irrellevant" si membres del Govern espanyol parlen amb ell o no. Ha dit que el president de l'Executiu estatal, Pedro Sánchez, no ha tingut cap contacte amb ell i que el vicepresident Pablo Iglesias només l'ha visitat un cop. De totes maneres, ha reiterat que l'important és que dialoguin "amb la societat catalana" per mitjà del Govern, el Parlament, els ajuntaments, sindicats o altres agrupacions.