Junqueras torna al Parlament el dia de la investidura del primer president d’ERC després de Companys i Macià

Pere Aragonès ha estat investit com a president de la Generalitat de Catalunya, el primer líder d'ERC que arriba a aquest càrrec després de Francesc Macià i Lluís Companys. El republicà ha necessitat tres intents per assolir una entesa que ha tornat a trobar en el marc de l'independentisme, després de les mil i una picabaralles entre ERC i Junts, als quals l'aritmètica parlamentària els ha portat a revalidar pacte amb la facilitació de la CUP. A les bambolines del Parlament, la Cambra també ha viscut un altre emotiu moment amb l'arribada d'Oriol Junqueras a la institució per primer cop d'ençà que va entrar a la presó, i una presència més tímida de l'expresident inhabilitat, Quim Torra.



Junqueras ha arribat a quarts d'11, quan el ple ja feia més d'una hora que corria. A les portes del Parlament l'esperaven l'expresident de la Cambra, Roger Torrent, la secretària general d'ERC, Marta Vilalta, el vicesecretari i diputat Sergi Sabrià i la diputada Meritxell Serret, a qui els republicans també van rebre fa molt poc, durant la sessió de constitució de la Cambra, després que Serret tornés de l'exili.



El pres polític ha pujat les escales del Parlament cap a la planta de dalt, des d'on els republicans l'han rebut entre aplaudiments. Junqueras s'ha emportat tota l'atenció de les càmeres, tot i que ha estat concís en les seves intervencions a la premsa i s'ha limitat a agrair la seva presència, sense més declaracions. Sí que s'ha dirigit a la gent del seu partit sense micròfons al davant entre la felicitat col·lectiva dels republicans, en un dia victoriós per als d'ERC.

L'acte d'homenatge, però, ha provocat la rèplica de Ciutadans a la Cambra, amb un Carlos Carrizosa que no ha desaprofitat l'oportunitat per carregar contra l'exvicepresident: "Jo no oblido el que va fer Junqueras des d'aquesta Cambra. Aneu a fer homenatges a institucions independentistes, no al Parlament". La contra l'ha aportat Vilalta, qui ha celebrat la presència del líder del partit: "Avui et voldríem aquí assegut, o en tot cas aquí parlant. Avui és un dia per tu també, i per tots els represaliats i represaliades". Per altra banda, l'homenatge sonor cap a Junqueras contrasta amb la discreció amb la que l'expresident de la Generalitat inhabilitat el setembre passat, Quim Torra, ha assistit a aquesta sessió plenària.

Una socialista vota 'sí' a la investidura

La investidura de Pere Aragonès no ha tingut més ensurts que el de la diputada socialista, Elena Díaz Torreviejo, que ha votat que sí sense voler a veu alçada i ha rectificat immediatament entre les rialles dels diputats. Més enllà dels discursos, també ha destacat la picabaralla entre la ultradreta de Vox i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, qui des del ple de constitució de la Cambra ha entrat a confrontar amb el reglament a la mà els postulats de Vox amb les consegüents rèpliques de la ultradreta i que també s'ha vist avui, quan Garriga li ha esmenat que encara no hagi comunicat la celebració del ple al rei Felip VI: "Existeix el correu electrònic", ha contestat Borràs.



Després de la sessió, Borràs ha signat la comunicació de la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat per publicar-se al DOGC i enviar a la Zarzuela i obtenir el vistiplau del rei Felip VI.

Entusiasme després del ple

Un cop acabada la sessió, Aragonès s'ha retrobat amb la seva parella, Janina Juli, i amb els seus pares, amb qui s'han abraçat emotivament per celebrar el nou càrrec de president davant de totes les càmeres. Aragonès també ha tingut temps per saludar els expresidents del Govern presents durant la sessió, Quim Torra, Artur Mas i José Montilla. Carles Puigdemont també l'ha felicitat per la seva presa de possessió, però per xarxes: "Enhorabona per la confiança que has aconseguit".

Immediatament després Aragonès i Junqueras també s'han retrobat just abans de les escales del Parlament, amb tot el protagonisme de la catifa vermella, per celebrar-se amb una abraçada davant de l'expectació de tota la institució. Al final de l'escalinata, els esperaven els diputats i diputades republicans que l'han rebut amb un fort aplaudiment, punys en alt i càntics de "president". Després d'una bona estona de disbauxa, quan ja començaven a apagar-se les picades de mans, Junqueras ha reencès l'entusiasme demanant un altre aplaudiment per la secretària general d'ERC a l'exili, Marta Rovira.



De tornada cap a dalt, els republicans han marxat cap a una sala sense premsa del Parlament, on ja portaven caixes de cerveses, begudes i menjar abans que acabés el ple, per celebrar l'arribada d'ERC a la presidència del Govern de la Generalitat. A la sortida de la institució, una formació de gala dels Mossos d'Esquadra ha fet l'acte de retre armes al nou president, Pere Aragonès.