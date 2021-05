ERC s'atribueix l'eix central de "la majoria independentista i d'esquerres" sorgida de les urnes

L'encarregada de tancar el debat parlamentari a la investidura per part d'ERC, com a partit del candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat la portaveu Marta Vilalta que ha iniciat la intervenció amb un emotiva salutació al president dels republicans, Oriol Junqueras, a la tribuna de convidats gràcies a un permís penitenciari. "Les urnes guanyen a la repressió" ha assegurat Vilalta. La dirigent d'Esquerra va posar en valor que aquest divendres s'obrirà pas "per primer cop un Govern d’esquerres, independentista i republicà" presidit per Pere Aragonès.

"Volem la independència perquè és la millor manera d’ajudar la gent, per blindar drets i combatre privilegis i corrupteles"

Més de 80 anys després retorna a la presidència de la Generalitat un president d’Esquerra que segons Vilalta tindrà tres eixos d'actuació: rescat social, transformació del país i avançar cap a la República catalana. I la portaveu republicana ha estat explícita sobre la voluntat sobiranista de la nova etapa que liderarà Aragonès: "Volem la independència perquè és la millor manera d’ajudar la gent, per blindar drets i combatre privilegis i corrupteles".

Vilalta no ha estalviat crítiques al procés negociador amb Junts malgrat haver arribat finalment a un acord. "Ha passat massa temps, i necessitàvem urgentment un Govern", ha dit en una època de crisi econòmica i pandèmica. "Un context en què no ens ho podíem permetre", ha dit. Malgrat tot, Vilalta s'ha mostrat satisfeta dels "dos grans acords" establerts amb la CUP i amb Junts, però ha manifestat la voluntat de forjar una tercera aliança "la coalició amb la gent", ha dit. Tot instant a recuperar el valor de les institucions catalanes que "l’Estat vol debilitar, empobrir i dividir". Unes institucions que els republicans volen sense tuteles judicials, policials ni de cap mena. Tot fent que Govern i Parlament "siguin útils a la gent".

Vilalta ha apel·lat al resultat electoral del 14 de febrer que va definir com de victòria d’esquerres i independentista. I ha situat ERC en l'"eix central d’aquest projecte" perquè "la lluita social i la lluita nacional són indestriables". Una lluita que ha articulat sota quatre "revolucions": la feminista, l'ecologista, la social i de progrés, i una quarta revolució democràtica. "Seran la tomba del feixisme a Catalunya" ha dit.

"Avui ens renovem les confiances i dependrà de tots que funcioni"

Per ERC la majoria que investirà el seu presidenciable amb 74 diputats i diputades independentistes és gràcies a dos acords complementaris. "Amb la CUP tenim una entesa de mínims però rellevant", ha assegurat, tot afegint que és la "primera pedra per la transformació del model de país que albirem". El de Junts la situat com l'embrió del pla de Govern. "Avui ens renovem les confiances i dependrà de tots que funcioni" ha augurat sobre la marxa d'una presidència que ha situat com "hereva de l’esperit transformador de la República dels anys 30".

Finalment Vilalta ha tingut crítiques cap a En Comú Podem com a força que comparteix el projecte transformador: "No podem entendre que votin en contra d’un president d’esquerres que farà polítiques d’esquerres". Vilalta, però, ha manifestat que ERC intentarà intentar sumar als comuns a la majoria parlamentària que formen els independentistes. I tampoc han faltat dures paraules contra els socialistes a qui van instar a obrir la negociació perquè Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació. Vilalta ha conclòs que l'arribada de Pere Aragonès conclou amb dècades del poder sociovergent, el que han tingut els presidents del PSC i de Convergència i els seus hereus, ha assegurat.