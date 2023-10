Junts no veu amb bons ulls "el protagonisme" d'Illa en les negociacions 

El protagonisme del líder del PSC, Salvador Illa, en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez ha generat malestar a les files de Junts. Tant el seu secretari general, Jordi Turull, com l'expresident Carles Puigdemont, s'han mostrat crítics després de la reunió que va mantenir el cap de files dels socialistes catalans amb el president del Govern espanyol en funcions i el secretari general del PSOE a Ferraz.

"Trobo que donar protagonisme a qui va enganyar Junts el dia abans del pacte de la vergonya a Barcelona per impedir que Xavier Trias en fos l'alcalde és una manera molt estranya de demostrar-nos que són de fiar", ha apuntat Turull en un missatge a X (abans Twitter). "Salvador Illa no podrà ser mai un interlocutor vàlid", ha avisat Puigdemont, que està al capdavant de l'equip negociador de Junts.

Illa no forma part de l'equip negociador del PSOE, però Sánchez s'ha compromès a abordar amb ell les qüestions relacionades amb Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el socialista ha assegurat que no busca protagonisme en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. Tot i això, ha deixat clar que "no passaran coses que el PSC no vegi que han de passar" i ha posat en valor el "pes" del PSC en la política catalana i els resultats que va obtenir el 23-J.

"No passaran coses que el PSC no vegi que han de passar"

Salvador Illa no ha fet referència directament a una possible llei d'amnistia, però sí ha apostat per "continuar" amb polítiques que, tot i ser "incòmodes," han donat "resultat", i ha posat l'exemple dels indults. També ha defensat la taula de diàleg pactada la legislatura passada amb ERC.



Pel que fa al calendari, el primer secretari del PSC ha dit que quan més aviat hi hagi un acord d'investidura millor però que tampoc s'ha de tenir una "excessiva pressa". Ja que, segons ha dit, l'important és "fer-ho bé i que surti". En referència a la figura de mediador que reclamen els independentistes, Illa ha respost que s'ha de trobar la forma "que serveixi per generar confiança entre els interlocutors".

Sobre el traspàs de Rodalies, Illa ha assegurat que "no és contrari" al traspàs de competències, tot i que ha posat en dubte que pel simple fet que el servei passi a mans de la Generalitat aquest funcioni millor. El socialista ha apostat per "generar una dinàmica de col·laboració" per constatar que en els darrers anys "ningú ha invertit un euro i ningú ha demanat que s'invertís ni un euro".