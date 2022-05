La portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va anunciar aquest dijous al seu entorn més proper que renuncia a encapçalar la llista per a les properes municipals a la capital catalana, segons va avançar el digital El Nacional. El mitjà indica que la pes pesant del partit de Carles Puigdemont es podria estar plantejant abandonar la política. El Nacional afegeix que Artadi ha adduït motius personals per justificar la decisió.

Es tracta d'un nou moviment amb càrrega de profunditat al partit després que Puigdemont i el secretari general del partit, Jordi Sánchez, hagin rebutjat optar a renovar els càrrecs, i en plena negociació de Laura Borràs i Jordi Turull per una possible candidatura conjunta per liderar la formació.

Artadi ha estat sondejada en diverses ocasions per ocupar càrrecs de primera línia al Govern, després que ja hagués estat consellera de la Presidència amb Quim Torra al capdavant de la Generalitat. De fet, sonava com a vicepresidenta del govern de Pere Aragonès, però va optar per decantar-se per la cursa municipal. A principis de febrer va ser escollida candidata per Barcelona en unes primàries sense contrincant.