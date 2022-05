Laura Borràs i Jordi Turull lideraran Junts per Catalunya després del congrés que la formació celebrarà el proper 4 de juny a Argelers, a la Catalunya Nord. Quan restaven poques hores perquè s'esgotés el termini per presentar candidatures per al conclave -ho feia a les 16h d'aquest dimarts- les dues parts han arribat a una entesa per repartir-se el poder orgànic, de manera que Borràs rellevarà Puigdemont a la presidència i Turull a Jordi Sànchez a la secretaria general. Com Sànchez, Turull va ser un dels presos polítics independentistes i va sortir en llibertat el 23 de juny del 2020, després de ser indultat pel Govern espanyol.



L'acord per presentar una candidatura única al congrés evita un enfrontament que podia haver dessagnat la formació, que ara mateix no té precisament les enquestes de cara, però aquest mateix dilluns no estava ni de bon tros tancat i els respectius equips s'han vist abocats a una negociació frenètica. L'entesa, que ha estat avançada per La Vanguardia, implica canvis en els rols que fins ara tenien la presidència i la secretària general de l'organització. Fins ara la primera tenia un paper únicament representatiu -exercit per un Puigdemont que, alhora, era el magma que unia les diferents famílies polítiques de Junts-, i l'acord estableix que les tasques executives es repartiran al 50%, quan actualment les ostentava únicament la secretaria general.

D'aquesta manera, Borràs podrà participar també en el dia a dia el partit, més enllà que alguns dels seus afins tindran presència a la nova executiva. La presidenta del Parlament defensava des de feia algunes setmanes que ella és el principal càrrec institucional del partit i, per tant, això s'havia de reflectir d'alguna manera en l'organització que sorgís del congrés del mes vinent. Alhora, però, té l'ombra del cas de presumptes contractes irregulars durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, pel qual està investigada i pendent d'anar a judici.

Amb l'objectiu d'aconseguir l'esmentat repartiment de les tasques executives, l'entorn de Borràs havia deixat anar els últims dies que no descartaven una candidatura en solitari, apel·lant a la popularitat entre la militància de la presidenta del Parlament. Cal recordar que Borràs ja s'havia imposat amb claredat a l'exconseller Damià Calvet a les primàries per escollir el candidat de Junts a les eleccions al Parlament de l'any passat.

Turull té el suport de nombrosos càrrecs del Govern, de diputats i dels expresos polítics

Tot i l'ampli suport entre les bases, els partidaris de Borràs en els càrrecs polítics del partit són bastant inferiors i fins ara es limiten a una espècie de guàrdia pretoriana formada per diputats al Parlament com Aurora Madaula, Francesc de Dalmases o Jaume Alonso Cuevillas. Turull, en canvi, té l'aval d'expresos polítics com el mateix Jordi Sànchez, Josep Rull o Joaquim Forn, a banda de bona part dels membres de Junts al Govern de la Generalitat, així com nombrosos diputats, tant del Parlament com del Congrés -com ara Míriam Nogueras-, o veus significatives del territori. De fet, la majoria d'aquests càrrecs van signar la setmana passada un manifest en què ja demanaven aquesta candidatura unitària entre Borràs i Turull.

Sectors diferenciats

Els dos futurs màxims dirigents de Junts pertanyen a sectors clarament diferenciats del partit i tenen trajectòries polítiques molt divergents. Turull pertany al sector pragmàtic del partit, on s’hi engloben la majoria de dirigents de l’antiga Convergència. Home de partit de tota la vida, és clarament partidari de participar del Govern i fins i tot va mantenir en el seu dia converses amb ERC -durant els moments més difícils de la negociació per formar el govern actual- per mirar de desencallar la qüestió oferint-se com a interlocutor.

L’exconseller de la Presidència durant l'1-O és militant des de 1983 a l’antiga CDC, primer a les joventuts i després a la formació com a tal. El 2010 va ser nomenat portaveu del grup al Parlament i el 2013 el va començar a presidir. De perfil liberal, a més de conseller de la Presidència va ser portaveu del Govern de Carles Puigdemont els últims mesos de la legislatura, abans de l’aplicació del 155. Actualment és un dels quatre vicepresidents del partit.



Borràs va entrar en política institucional el 2017 com a independent, fet que la situa en un perfil molt allunyat. Provinent del món acadèmic, va presidir la Institució de les Lletres Catalanes (2013-2017) abans de fer el salt a les llistes de JxCat com a independent. En l’actual legislatura va ser molt més reticent a l’acord de Govern, fins al punt que va rebutjar formar-ne part i assumir-ne la vicepresidència, acabant a la presidència del Parlament. Dins el partit, ocupa la secretaria de Drets i Llibertats.