Junts s'absté en la votació dels decrets i el govern espanyol aconsegueix aprovar-ne dos in extremis

Junts per Catalunya ha decidit finalment no votar cap dels tres decrets que el govern espanyol ha portat aquest dimecres al Congrés, com tampoc els acords sobre els objectius d'estabilitat i el pla de recuperació. La decisió ha permès l'aprovació de dos dels tres decrets presentats, els de mesures anticrisi i el de funció pública i Justícia, per 172 vots a favor i 171 en contra.

D'altra banda, el decret dels subsidis de desocupació ha quedat rebutjat fruit del 'no' de Podem i l'absència del vot de Junts, per 167 vots a favor i 176 en contra. El decret de les mesures anticrisi no s'ha pogut aprovar inicialment perquè s'ha produït un empat a 171 vots a favor i en contra: Junts i un altre diputat no han votat, i l'empat obliga ha obligat a repetir la votació.

En un comunicat, Junts ha justificat l'abstenció després d'arribar a un acord "per millorar l'autogovern i les condicions de vida dels catalans". Un dels temes claus és la delegació de les competències sobre immigració a la Generalitat, a través d'una llei orgànica específica per Catalunya. La delegació d'aquesta competència anirà acompanyada dels recursos necessaris i permetrà a Catalunya fer una política integral, detallen.

L'acord amb el PSOE també inclou la supressió de l'article 43 Bis de la llei d'enjudiciament civil, "que amenaçava la viabilitat de la futura llei d'amnistia". Altres temes pactats són la publicació immediata de les dades oficials per calcular les balances fiscals, la reforma de la llei de societats de capital mitjançant Consell de Ministres per revertir el RD del PP el 2017 i que les empreses puguin tornar a Catalunya o que l'IVA de l'oli serà del 0%.



La decisió ha arribat després d'hores de negociacions in extremis i d'un intercanvi d'advertències entre el govern espanyol i Junts. En la defensa del decret de mesures anticrisi, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha advertit que un 'no' als decrets tindrà "conseqüències importants" per als ciutadans, perquè implicarà un retorn a les "retallades" i a les polítiques "d'altres èpoques".

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat el govern espanyol "d'irresponsable" per haver portat al Congrés decrets sense negociar prèviament amb els socis. "Són a temps de rectificar: facin el decret sense trampes i tindran els vots de Junts", ha assegurat. "Alguns han confós dialogar amb negociar i pactar, potser perquè els tenien molt ben acostumats", ha afegit.

Negociacions sobre la botzina

Aquest dimarts al vespre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la portaveu Nogueras es van reunir amb els socialistes per provar d'acostar posicions. Aquest dimecres al matí, però, la portaveu ha afirmat que després d'una "negociació intensa" no hi havia hagut cap canvi de posicions. Per tant, ha insistit que els set diputats de Junts continuaven al 'no'.

Els contactes han continuat al llarg de tot el matí, també amb altres formacions: Bolaños s'ha deixat fotografiar conversant amb el portaveu del PNB, Aitor Esteban. Paral·lelament, s'anaven produint les votacions telemàtiques, que han començat a les 9:30 h i han acabat a les 15:30 h, tot i que oficialment no s'anuncien fins que acabi el ple.