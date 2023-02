Junts veu com "un punt d'inflexió" l'acord per aprovar els pressupostos: "Torna el tripartit"

Llum verda als comptes de l'Executiu de Pere Aragonès. Després de mesos de converses i una última setmana marcada per la incertesa, finalment el Govern i el PSC s'han posat d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. Feia mesos que tots els àmbits de la societat catalana pressionaven els partits per desencallar d'una vegada per totes les negociacions. Per tant, són molts els que han celebrat l'entesa entre els socialistes i els republicans per tirar endavant la principal llei de la legislatura.

Els primers en reaccionar han estat els comuns, que precisament van ser els primers en arribar a un acord amb el Govern d'Aragonès per donar suport als comptes dels republicans. En aquest sentit, la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, poc després de l'anunci, ha fet una piulada on ha deixat clar que l'aprovació dels pressupostos "era un clam" i que "Catalunya, la seva gent i els seus serveis públics els necessitaven".

Els comuns van pactar al desembre donar suport als comptes, però els seus vots no eren suficients per aprovar-los al Parlament. Albiach ha reivindicat que amb l'acord es podrà "rescatar la sanitat, abaratir el transport públic, impulsar les renovables o multiplicar l'habitatge públic". "En política ets el que fas possible", ha reblat.

En una roda de premsa al Parlament, Albiach ha reiterat que avui "és un bon dia per a la ciutadania de Catalunya" perquè l'acord entre el PSC i el Govern reforça les àrees socials". Al mateix temps, la líder dels comuns ha celebrat que no s'hagin traspassat les "línies vermelles". En aquest sentit, ha dit que "no hi ha ni una sola partida pels macroprojectes, -Hard Rock, B-40 i aeroport del Prat- que difícilment es podran dur a terme", ha sentenciat.

Albiach ha considerat que el PSC ha dilatat injustificadament les negociacions perquè molts dels acords suposen sumar-se al pacte que els comuns ja van arribar amb el Govern fa setmanes. També ha avisat a Aragonès que la durada de la legislatura dependrà del compliment dels acords.

"Torna el tripartit de la mà d'Aragonès"

Junts per Catalunya, que fins fa uns mesos formava part del Govern, fa una valoració negativa de l'acord. En una roda de premsa, el seu portaveu al Parlament, Albert Batet, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "d'abandonar la majoria independentista, el 52%" i ha remarcat que aquest pacte és "un punt d'inflexió", "un canvi de cicle a la política catalana". "Torna el tripartit a Catalunya de la mà d'Aragonès. Tornem al 2004, no al 2017", ha sentenciat.

Sobre si Junts presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos, Batet ha dit que encara no han vist els comptes: "quan els vegem ja anunciarem les accions oportunes". En qualsevol cas, no té cap opció de prosperar, ja que la suma dels diputats d'ERC, PSC i En Comú Podem garanteix la majoria al projecte pressupostari.



La presidenta de Junts, Laura Borràs ha fet una piulada on ha adjuntat una captura amb unes declaracions que Aragonès va fer durant el discurs d'inici de legislatura: "Presento la meva candidatura per culminar la independència de Catalunya". "Diuen que una imatge val més que mil paraules. Jo sempre m'he resistit a creure-ho, però davant d'aquesta imatge…", ha escrit la post-convergent.

Poc abans de l'anunci de l'acord entre republicans i socialistes per aprovar els pressupostos del 2023, Junts ha enviat una carta al president de la Generalitat Pere Aragonès on li ofereix desencallar els pressupostos a canvi de "recuperar la unitat estratègica de l'independentisme, un front comú a Madrid i replantejar la taula de diàleg".

El text, signat per Jordi Turull, demana a Aragonès reconsiderar "el camí emprès" i centrar els esforços dedicats a "convèncer el PSC a refer la unitat d'acció de l'independentisme". "A cap de nosaltres els ciutadans no ens va donar prou força per governar en solitari i, per tant, buscar majories per governar és una exigència que us correspon", remarca Turull en la carta.

Junts va trencar amb ERC a l'octubre i va sortir del Govern perquè considerava que no s'estaven fent "avenços clars cap a la independència" incomplint, segons ells, l'acord de legislatura que tenien amb els republicans.

Qui també ha celebrat l'acord és la Cambra de Comerç de Barcelona, tot i que ha lamentat que "no reflectirà el 52%", és a dir, la majoria independentista al Parlament. Així ho ha indicat la presidenta de l'ens, Mònica Roca, en una entrevista a La2 i Ràdio 4, on ha assegurat que el pacte entre republicans i socialistes implica que "en l'eix nacional hi surti perdent la causa independentista".

Descontentament a la CUP

Per la seva banda, la CUP també ha fet una valoració negativa de l'acord entre el Govern i el PSC per aprovar els pressupostos. A primera hora del matí, la diputada al Parlament Dolors Sabater ha criticat el pacte dient que la legislatura del Govern de Pere Aragonès és una "legislatura d'oportunitats malbarates". "Ja tenim aquí els comptes de l'ampliació de l'Aeroport, del Hard Rock i del Quart Cinturó" ha lamentat en una piulada.

En una roda de premsa al Parlament, la portaveu del grup Eulàlia Reguant ha remarcat que és un "acord que consolida la transferència de diner públic a mans privades" i que "obre la porta de nou a les retallades". "Són els pressupostos més tòxics de la història, que se sostenen pel totxo, els cotxes, la ludopatia, la precarietat laboral i els avions. Són uns comptes anticlimàtics en plena emergència climàtica i que fomenten les desigualtats en plena crisi econòmica", ha sentenciat.

Cal recordar que els principals esculls entre el Govern i el PSC a l'hora de pactar els pressupostos eren precisament l'Aeroport del Prat, el Hard Rock dels Camp de Tarragona i del Quart Cinturó, un model de país que inicialment ERC rebutjava. Amb el nou acord, d'una manera o altra, s'inclouen els tres projectes.

Sobre el macrocomplex turístic Hard Rock del Camp de Tarragona, que continua generant molt de rebuig al territori, el document estableix que durant el primer semestre de l'any s'haurà d'aprovar el pla de desenvolupament urbanístic per tirar-lo endavant. Pel que fa a l'autopista B-40, que connectarà Sabadell i Terrassa, s'especifica que durant el primer trimestre s'haurà de tancar amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana "el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte" i que posteriorment l'execució de les obres s'encarregui a la Generalitat.

Finalment, en matèria de l'aeroport del Prat el document parla de "modernització". Estableix tancar durant aquest any "una comissió tècnica" amb el Govern d'Espanya que "permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya amb l'objectiu de transformar l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat perquè guanyi capacitat i esdevingui un veritable hub intercontinental".

Sindicats i patronals celebren l'acord

Com era d'esperar, CCOO i UGT han celebrat l'acord per als pressupostos 2023, tot i que lamenten que les negociacions "s'hagin endarrerit tant". Sindicats i Govern ja van anunciar un acord el desembre passat, quan van pactar apujar un 8% els ajuts social i 14,5 milions per garantir més places de formació professional (FP) per al pròxim curs.



"És una molt bona notícia encara que arriba molt tard perquè hi hauria d'haver hagut pressupostos a l'inici de l'any", han coincidit el secretari general d'UGT, Camil Ros i la secretaria d'Acció Sindical de CCOO, Cristina Torre, en declaracions a l'ACN.

Ros també ha destacat que l'acord comportarà la recuperació de retallades en sanitat i educació i incorpora polítiques de reactivació econòmica. Pel que fa als acords sobre grans infraestructures com l'autopista B-40 entre Terrassa i Sabadell, Torre ha demanat que "s'obri un espai de concertació on els agents socials puguin participar" i es tingui en compte l'impacte socioeconòmic, territorial i mediambiental d'aquestes mesures.

La dreta espanyolista critica el PSC

Pel que fa a la bancada de la dreta i ultradreta espanyolista al Parlament, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmat que "s'acaba el paripé". En una piulada Carrizosa s'ha referit així a la negociació entre executiu i socialistes per als comptes, després que al llarg de les darreres setmanes "hagi afirmat que realment l'acord ja estava fet feia dies". "Gràcies als socialistes, ERC ja governa 'de facto' Barcelona, Catalunya i el conjunt d'Espanya. La tempesta perfecta", ha escrit.

Per la seva banda, el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha criticat Illa dient que "parla de responsabilitat i política útil per tapar que en realitat és un separatista més". "Ni exerceix oposició ni és alternativa", ha escrit