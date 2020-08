El jutjat ratifica el tercer grau dels presos polítics i retreu a la Fiscalia que busqui "un càstig exemplar"

La jutge de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha ratificat el tercer grau per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, desestimant així el recurs que hi va presentar la Fiscalia, a qui retreu que busqui "un càstig exemplar" pels presos.

La resolució indica, però, que els set condemnats pel Tribunal Suprem per l'1-O hauran de seguir a la presó en segon grau fins que el Tribunal Suprem resolgui de manera definitiva els recursos d'apel·lació presentats. La jutge diu també que els arguments de la Fiscalia són "esbiaixats" i que es basa en principis "propis d'un sistema decimonònic". Els set presos estan en règim tancat des que a finals de mes de juliol el mateix jutjat els va suspendre el tercer grau de forma immediata després que la Fiscalia hi presentés un recurs en contra.

La jutge titlla els arguments de la Fiscalia d'"esbiaixats" i "propis d'un sistema decimonònic"

La interlocutòria estableix que els arguments de la Fiscalia estan basats en "la culpabilitat, el càstig, el compliment de les penes de presó [...] sense poder sortir a l'exterior, [...] penediment, etc.". Critica que aquests principis són "més propis d'un sistema decimonònic i històric de l'Estat anterior al segle XX i molt anteriors" a la Constitució i a la normativa penitenciària vigent. En front d'aquests principis assenyala que la llei penitenciària és "un sistema més modern i que està d'acord amb la realitat del segle XXI perquè concep la pena de privació de llibertat com un tractament" que busca "la reeducació i reinserció social".

"Resulta excessivament persistent la negació total i absoluta que el Ministeri Fiscal fa respecte la realització dels programes i activitats" fets pels interns als centres penitenciaris, esgrimeix la magistrada. També critica que es demani el número de sessions realitzades i els horaris. "Això és inacceptable, ja que el persistent requeriment mai ha estat plantejat pel fiscal en el cas de cap intern del qual tingui coneixement aquesta jutge, ni en delictes molt greus amb l'exercici de la violència contra persones amb resultat de mort de greus lesions". Per això, apunta que el que es desprèn dels arguments de la Fiscalia és que vol "donar un càstig exemplar als condemnats en aquesta causa".



La voluntat de reiterar i mantenir la reivindicació del dret a decidir i fins i tot ajudar o promoure movilitzacions ciutadanes per aconseguir aquest objectiu "no és necessàriament una manifestació de voluntat de tornar a cometre el delicte", exposa la jutge rebatent els arguments de la Fiscalia. Assenyala que "es tracta simplement d'una expressió de la seva ideologia i de l'exercici dels drets i llibertats dins de la llei".

"Amnistia i autodeterminació"

Òmnium Cultural ha lamentat que el seu president, Jordi Cuixart, "seguirà empresonat a Lledoners i sense poder disposar dels drets que li corresponen com a pres polític" tot i la resolució judicial, que contradiu "tots els arguments que la Fiscalia va plasmar al seu recurs". El mateix Cuixart ha reclamat en un tuit que "entre jutges, tribunals i fiscals", no es desvïi l'atenció de l'"amnistia i autodeterminació".



Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha manifestat que es tracta d'"una aberració jurídica" el fet que la jutgessa els mantingui a la presó fins que el Tribunal Suprem es pronunciï malgrat haver avalat ella mateixa el tercer grau penitenciari. "Espanya no és un estat de dret homologable", ha afirmat Calvet des de Prada de Conflent, on ha participat a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), i ha lamentat que es permeti el combat contra la "legítima ideologia" de l'independentisme "per sobre fins i tot de l'ordenament jurídic". A més, ha denunciat que "als presos polítics se'ls exigeix, a través d'un programa de rehabilitació, que canviïn la seva manera de pensar".