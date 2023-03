L'ACA no transvasarà aquest estiu aigua del pantà de Siurana al de Riudecanyes per primera vegada

L'Agència Catalana de l'Aigua no farà el transvasament d'aigua del pantà de Siurana (Priorat) al de Riudecanyes (Baix Camp) aquest 2023 coincidint amb la temporada de rec. Una situació extraordinària que no havia succeït mai en els gairebé 100 anys que porta realitzant-se aquest traspàs. La mesura s'ha pres en un context marcat per la forta sequera que pateix Catalunya des de fa mesos, amb la situació d'excepcionalitat a les zones més poblades.

La primera concessió d'aigua del riu Siurana a la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes va ser el 1930. Segons informa l'ACN, aquest dimarts al matí, l'ACA s'ha reunit amb els regants de Riudecanyes i Unió de Pagesos per comunicar-los la decisió. La comunitat només podrà utilitzar 0,26 hectòmetres cúbics d'aigua del pantà de Riudecanyes, una quantitat "insuficient", segons han apuntat fonts de la comunitat de regants a l'ACN.

Amb aquesta quantitat d'aigua, els de Riudecanyes no podran regar, ja que només es podrà utilitzar en una situació d'emergència d'algun dels ajuntaments que utilitza l'aigua d'aquest pantà. Per suplir les necessitats de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes, el transvasament hauria de ser de 7 hectòmetres cúbics, una xifra molt allunyada de la previsió actual.

Embassaments gairebé sense aigua

Segons l'últim informe sobre l'estat dels embassaments emès per l'ACA, el de Siurana es troba al 7,55% de la seva capacitat total, amb només 0,92 hectòmetres cúbics d'aigua. Fa un any, superava el 30% de capacitat i tenia 3,72 hm3. El de Riudecanyes està al 8,55% amb 0,45 hectòmetres cúbics. És menys de la meitat de l'aigua que tenia 12 mesos enrere. Són els dos embassaments amb una menor reserva d'aigua de tot Catalunya.

Els pantans de Siurana i Riudecanyes tot just estan al 7,55% i al 8,55% de la seva capacitat, respectivament

Durant la reunió, els representants de la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes i d'Unió de Pagesos han tornat a reclamar a l'ACA disposar d'aigua regenerada de la depuradora de Reus per regar, un projecte que es troba aturat.



Tot i la llarga trajectòria d'aquest transvasament, no es pot dir que no generi rebuig en una part del territori, ja que la Plataforma Riu Siurana fa anys que reclamen que s'aturi el que consideren un "espoli" d'aigua. D'altra banda, la situació de sequera també ha provocat que apareguin propostes com ara el transvasament d'aigua de l'Ebre al Llobregat, feta pels Enginyers de Camins, refusada tant pels regants com pels ecologistes.