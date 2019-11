L'acampada de la plaça Universitat es trasllada a la plaça Sant Jaume

La Guàrdia Urbana ha desallotjat, de nou, una acampada a la plaça Sant Jaume, on s'havia traslladat el campament de la plaça Universitat després que els antiavalots de la Guàrdia Urbana els fessin fora aquest dimarts a la matinada. A primera hora, agents de la policia municipal han fet fora desenes de persones que hi han passat la nit, dormint entre cartons i sacs de dormir, però sense tendes de campanya. Moments després a l'operatiu, desenes de joves han aguantat al punt de la concentració i convoquen noves mobilitzacions.



Els joves denuncien que el desallotjament a Universitat va ser practicat sense avís previ, que no van poder recollir part del material que hi havia i critiquen la decisió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'haver enviat la Guàrdia Urbana. Tot el material requisat de l'acampada ha estat traslladat a un dipòsit municipal. Qui vagi a recollir alguna pertinença serà sancionat econòmicament per haver ocupat l'espai públic.



La nova acampada va ser anunciada a través de les xarxes socials aquest dimecres a la nit: "Hem decidit passar aquí la nit amb la fi de deixar clara la nostra posició davant la decisió presa per Ada Colau des de l'ajuntament". Els manifestants que encara es concentren a Sant Jaume han convocat una manifestació a les 11.00 h.



Avui les acampades hem passat la nit a pl Sant Jaume després d'acordar amb mediació de mossos la no intervenció i el compromís de deixar net l'espai a les 7. Malgrat això a les 6:00 la guàrdia urbana ens han fet fora altre cop i han tancat les portes a cap mediació. — Assemblea Plaça Uni (@assembleapluni) November 21, 2019