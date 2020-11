L'activista cannàbic Albert Tió entra a la presó amb més de 15.000 signatures darrere que demanen el seu indult

Albert Tió, un dels referents del moviment associatiu de cànnabis de tot l'Estat espanyol, ingressarà aquest dimecres a la presó de Lledoners per complir els cinc anys de presó que li va imposar la Secció Setena de l'Audiència Provincial de Barcelona per una intervenció de marihuana realitzada el 2014 a l'associació d'usuaris Airam de la qual ell era secretari.



Tió, no obstant això, segueix pendent de la tramitació de l'indult que han secundat més de 15.000 persones i la petició de les quals es troba al Ministeri de Justícia, així com d'un recurs contra la seva condemna presentat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg.



Familiars, amics i membres de diverses organitzacions d'usuaris i per la regulació del cànnabis, com Confac, Catfac i Fedcac, de la qual el mateix Tió n'és president, i de la defensa dels drets humans, com Irídia, tenen previst acompanyar aquesta tarda a l'activista fins a les portes de la presó de Lledoners, on es durà a terme un acte de comiat.

El suport a Albert Tió reflecteix el significat que comporta per al moviment associatiu l'empresonament d'un els seus referents, qui, sent responsable de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (Fedcac), va ser un dels promotors de la iniciativa popular que va donar origen a la llei de clubs de cànnabis que va aprovar el Parlament català en 2017, declarada posteriorment inconstitucional per invasió de competències estatals després d'un recurs del PP.



"Estic rebent molts missatges de suport d'aquí i d'altres parts del món. Estic afrontant això amb molta força, amb motivació, fins i tot sabent que si la llei catalana que es va aprovar estigués avui vigent, jo no aniria ara a presó, perquè donaria suport al que jo vaig fer", va dir aquest dilluns a Público Albert Tió, de 53 anys i pare de tres fills menors d'edat.



L'activista confia que el seu ingrés a presó serveixi, almenys, per reforçar i unificar al moviment associatiu cannàbic que lluita per la regulació de l'ús de la marihuana a l'Estat espanyol. "És el moment d'empènyer tots a l'una, de transmetre optimisme i força", va manifestar a aquest mitjà.

La setmana passada, diverses organitzacions van convocar un acte de suport a Albert Tió davant de l'Audiència Provincial de Barcelona, en el qual van advocar per la unitat d'acció en un sector molt fragmentat i dispers en desenes d'associacions. Així, la Confederació de Federacions i Associacions Cannàbiques (Confac), que està mantenint contactes amb els grups parlamentaris en el Congrés per intentar impulsar una normativa reguladora de la marihuana, va fer una crida a la unitat per aconseguir l'indult de l'activista català i la derogació de les lleis que han permès la seva condemna a cinc anys de presó.



La Unió de Pacients per la Regulació també va emetre un comunicat en el qual reconeix públicament la labor que realitzava l'associació Airam a favor de les persones que usen el cànnabis amb finalitats terapèutiques, amb un servei d'assessorament pioner, i la tasca d'Albert Tió com a president de Fedac en defensa d'aquest col·lectiu. "Considerem injusta la seva entrada a la presó i una contradicció tenint en compte criteris de salut i de drets humans. Per això, donem suport a la petició d'indult", assenyala aquesta organització en l'escrit signat per la seva presidenta, Queralt Prat.

La petició d'indult per a aquest activista va ser presentada el passat 23 de gener i actualment es troba pendent de la seva tramitació al Ministeri de Justícia per a la seva posterior deliberació en el Consell de Ministres, segons Héctor Brotons, advocat del despatx Brotsanbert que s'encarrega de la defensa de Tió. A la sol·licitud, a més d'incorporar les milers de signatures de suport, s'al·leguen, entre altres motius, la labor que es duu a terme a les associacions i clubs d'usuaris com Airam per afavorir un consum responsable i evitar l'accés al mercat clandestí, la desproporció de la pena imposada i la preponderància del dret a la llibertat sobre el de la salut pública que es considera danyada.

Entre les persones que han signat per donar suport a la concessió del perdó del Consell de Ministres a Albert Tió hi ha, segons el seu advocat, diputats en parlaments autonòmics i el Congrés i altres càrrecs electes del PSPV-PSOE, En Comú-Podem, Esquerra Republicana, Compromís, IU, Bildu i Més País.

Aquest activista també es troba a l'espera de si el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit el recurs que ha presentat a Estrasburg contra la seva condemna a Espanya, recurs en el qual denuncia una vulneració dels drets a l'autonomia i dignitat personal recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans, la desproporció de les penes imposades per l'Audiència i ratificades pel Tribunal Suprem, l'ambigüitat de la normativa vigent entorn de la part de la planta que està fiscalitzada i els avanços que ha suposat la regulació de les associacions d'usuaris de cànnabis que ja s'ha dut a terme en altres països.

Airam era una de les associacions més grans de Barcelona, la ciutat de l'Estat amb més clubs d'usuaris de cànnabis, capital a més del territori que aglutina a prop de la meitat de les gairebé 2.000 entitats d'aquest tipus que hi ha en tot l'estat. La d'Albert Tió va arribar a tenir 4.000 socis i el 4 de febrer de 2014 els Mossos d'Esquadra van intervenir en una nau de L'Hospitalet de Llobregat les plantes amb les quals es proveïa l'entitat.



Com a resultat d'aquella operació, Tió i altres dos directius de Airam, que també hauran d'entrar ara a la presó, van ser condemnats per delictes contra la salut pública i associació il·lícita, primer per l'Audiència Provincial de Barcelona i després pel Tribunal Suprem. La Secció Setena de l'Audiència s'ha negat ara, a més, a ajornar l'ingrés en la presó mentre es tramita la seva petició d'indult i el recurs a Estrasburg.