L'Any Montserrat Vayreda vol que la seva obra sigui reconeguda i llegida arreu dels territoris de parla catalana

L'Any Montserrat Vayreda vol que l'obra de l'empordanesa sigui "coneguda i, sobretot, llegida, arreu dels territoris de parla catalana". La Institució de les Lletres Catalanes (ICL) i el Departament de Cultura reivindicaran durant aquest 2024 la poeta i escriptora amb desenes d'activitats, actes i iniciatives arreu de Catalunya, coincidint amb el centenari del seu neixement. "Que es pugui llegir. Des del convenciment que, si es llegeix, ocuparà l'espai que li pertoca en el nostre patrimoni literari", ha reivindicat la directora de l'ILC, Izaskun Arretxe.

Amb la complicitat d'estaments, associacions i particulars, la iniciativa buscarà que la figura i la seva obra sigui coneguda, estudiada i valorada arreu de Catalunya, com ja ho és a la seva terra empordanesa. Per "situar una poeta singular al lloc que li correspon" en el context de la cultura catalana contemporània, seran fonamentals les iniciatives editorials que ja s'estan preparant i que permetran que l'autora es pugui trobar de manera extensiva en llibreries, detalla la Generalitat en una nota.

Arretxe ha celebrat poder homenatjar "una dona que no va tenir el ressò ni la rellevància social que mereixia", i que permetrà "corregir parcialment el desequilibri històric" amb el nombre d'autors masculins que han protagonitzat aquestes celebracions. La responsable també ha destacat la rellevància "com a activista cultural i promotora d'activitats", així com "per la seva relació amb els artistes i escriptors". La comissària Anna Maria Velaz ha reivindicat l'aportació lingüística de l'autora, que va aconseguir "incorporar paraules d'ús corrent empordaneses" al diccionari de l'ILC.

Actes a Figueres, Barcelona i arreu

Més enllà de les publicacions, entre activitats les més destacades hi ha l'homenatge Lletres Ferrocarrils, en què es batejarà un dels trens de FGC amb el nom de l'artista, o la tradicional lectura de poesia de Sant Jordi Lletres al Parlament, en què diferents càrrecs institucionals llegiran fragments de la seva obra. L'inici oficial de la commemoració tindrà lloc el 14 de febrer a l'Auditori Caputxins de Figueres, i al desembre es farà la cloenda a l'Ateneu Barcelonès.