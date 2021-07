L’Aplec dels Ports sobreviu a la pandèmia

Hui comença al Forcall (els Ports) una de les propostes culturals més longeves, populars i singulars del País Valencià. L’Aplec dels Ports nasqué fa 42 anys com una trobada per tal de reivindicar l’existència d’una de les comarques més oblidades, castigada per una crònica manca d’infraestructures i una despoblació provocada per la marxa constant de la gent més jove a la recerca d’oportunitats. I 42 anys després manté intacte l’esperit autogestionat i reivindicatiu que ni el cansament, ni el relleu generacional, ni el menyspreu institucional de l’època PP, ni ara la pandèmia mundial, han aconseguit apaivagar.

La crisi sanitària sí que ha obligat, però, a realitzar canvis importants amb el format, amb una limitació de l’aforament de només 600 persones –algunes edicions havia arribat a reunir 15.000 assistents- i una preinscripció prèvia, malgrat que totes les activitats són gratuïtes. De fet, en poques hores van exhaurir-se les entrades. La portaveu de l’Aplec, Carla Ferrer Pallarés ha explicat a Públic que han adoptat altres mesures per garantir la seguretat de tots els participants, tant voluntaris com espectadors i artistes, com la col·locació de taules i un servei de cambrers durant els concerts per tal d’evitar que la gent haja de desplaçar-se a la barra.

Però la pandèmia no només ha condicionat el format, sinó també el contingut. En el manifest publicat per a l’actual edició, des de l’organització destaquen que "volem recordar a tots aquells veïns i veïnes de la nostra comarca que, malauradament, ens han deixat aquest últim any a causa de la Covid-19. A més, volem fer una menció especial a tots els professionals que han lluitat durant tot aquest any, i avui en dia segueixen lluitant, contra aquesta pandèmia: professionals sanitaris, ajuntaments, voluntaris, comerços, productors de material sanitari i un llarg etcètera".

Els actes comencen aquest divendres amb diferents concerts i actuacions teatrals, com els que protagonitzaran els grups Pepet i Marieta i La Xalera, respectivament. El dissabte serà l’hora de Trobadorets, Maluks, Skartxoarmados, El Diluvi i, per acabar, l’espectacle 'No s’apaguen les estreles' de Xavi Sarrià, un músic que ha estat històricament vinculat a l’Aplec, a qui li va dedicar un emotiu videoclip. Diumenge es tancarà l’Aplec les actuacions de Ramonets, Cesk Freixas, Summer Ends i Zoo.

Però a més de la música, aquest festival sempre té un espai per a la recuperació cultural i les reivindicacions. Així, també es poden trobar propostes com presentacions dels llibres l’'Atles Il·lustrat de les Comarques Valencianes' i 'Lluny de qualsevol altre lloc'. També xarrades sobre la línia de molt alta tensió (MAT) que ha de creuar diferents municipis de Castelló o en defensa d’un medi rural viu.

"L’Aplec dels Ports "està recuperant el seu esperit reivindicatiu, després d’uns anys en què havia primat l’aspecte més lúdic"

Precisament, Ferrer Pallarés, ha volgut destacar que, en les darreres edicions, l’Aplec dels Ports "està recuperant el seu esperit reivindicatiu, després d’uns anys en què havia primat l’aspecte més lúdic". "Al final, el seu objectiu és reivindicar la nostra existència com a comarca i ser un altaveu per denunciar les nostres mancances. I, evidentment, que volem acollir a tothom que vinga, però sense perdre de vista que l’Aplec ha de servir per donar veu a la comarca".

42 anys d’un model singular

Quatre dècades després, l’Aplec dels Ports manté el mateix sistema organitzatiu amb què va fundar-se. Amb només 4.400 habitants, els Ports és una de les comarques que més ha patit el despoblament de l’interior del País Valencià. Excepte Morella, la capital, la resta de municipis, no n’hi ha cap que supere els 500 habitants. I alguns, com Herbers, Palanques o Villores en tenen menys de la cinquantena. Malgrat això, el festival se celebra de forma rotativa, cada any a un poble diferent i és organitzat per un equip totalment diferent, sempre voluntari, encara que puguen rebre ajuda de la gent d’altres pobles.

"L'Aplec dels Ports és possible gràcies a la unió de tota la comarca, sigues del poble que sigues i tingues l’edat que tingues"

Això és possible gràcies a "la unió de tota la comarca, sigues del poble que sigues i tingues l’edat que tingues, perquè en bona mesura, l’Aplec és l’esperit mateix de la comarca –explica Ferrer Pallarés- i això inclou molta gent que ni tan sols hi pot viure, però que per l’Aplec torna per a col·laborar-hi en el que puga", encara que també reconeix que, enguany, han anat curt de voluntaris a caus de la por de molta gent a anar a actes massius en plena pandèmia.