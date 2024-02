L'Audiència de Barcelona arxiva la causa contra Anna Gabriel per l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha arxivat de forma definitiva la causa per desobediència contra l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel per l'1-O d'acord amb el criteri de la Fiscalia i de la defensa, i després que Vox, que exercia d'acusació popular, no s'hi hagi pronunciat. El 18 de gener del 2023, el Suprem va enviar Gabriel a judici per desobediència però va traslladar la causa a l'Audiència de Barcelona, ja que ella ja no era aforada.

Gabriel havia tornat a l'Estat el 18 de juliol de 2022, després d'exiliar-se a Suïssa el febrer del 2018 i va comparèixer davant del magistrat del Suprem Pablo Llarena, que la va deixar en llibertat. Al Suprem, Gabriel va defensar que els seus principis seguien intactes. Un cop rebuda la causa, l'Audiència de Barcelona va instar les parts a fer els seus posicionaments.

Vox no ha presentat cap escrit al respecte, mentre que la Fiscalia i la defensa van demanar l'arxivament en constatar que els fets no eren constitutius de delicte. El ministeri fiscal va presentar el seu escrit el 30 de juny del 2023 i la defensa, el 24 d'octubre.

Anna Gabriel va ser diputada al Parlament del 2015 al 2017, precisament durant la legislatura que va culminar amb la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i amb la declaració simbòlica d'independència. Un cop retornada a Catalunya, a poc a poc ha anat retornant a l'activitat política com a referent cupaire, participant en actes i mítings de la formació.