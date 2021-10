L'Audiència Nacional estreny el setge sobre el presumpte finançament il·legal de CDC a través de la productora Triacom

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha cursat un total de 21 requeriments a diferents empreses i institucions de Catalunya per investigar la connexió de la productora audiovisual Triacom amb l'anomenat cas 3% de presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya, l'extint partit liderat per Jordi Pujol i Artur Mas. Entre els requeriments s'ha demanat informació a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, diversos departaments de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i diverses empreses i entitats que han treballat amb la productora investigada.

D'aquesta manera, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han acudit les seus de tots els organismes requerits per l'Audiència Nacional perquè es faci lliurament d'una sèrie de documents en el que seria una operació per estrènyer el setge judicial a les operacions de Triacom, que suposadament estan relacionades amb el cas 3%.

Segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, els cossos de seguretat han actuat aquest dimarts en compliment d'una instrucció judicial del 29 de setembre dictada pel titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5. El magistrat va encarregar als agents que reuneixin documentació que estaria en mans de diverses empreses. Segons fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la qual forma part TV3, i d'altres empreses consultades, els agents no han fet cap tipus de registre i s'han emportat part de la informació sol·licitada. La resta, que no era accessible al moment, serà remesa pels requerits a les instàncies judicials.

Triacom és una coneguda productora audiovisual dirigida per l'exgerent de TV3 Oriol Carbó, que segons la instrucció judicial suposadament hauria rebut la consigna de l'exconseller i dirigent de CDC, Germà Gordó, de derivar al finançament irregular del partit part dels ingressos pels seus projectes , entre els quals hi ha diversos programes de TV3, per un valor de 750.000 euros. Carbó va comparèixer ja davant l'Audiència Nacional el febrer de 2020 com a imputat pels delictes d'organització criminal, suborn, falsedat documental i finançament il·legal de partits polítics. I en el seu dia ja es va procedir al registre de la seu de Triacom.