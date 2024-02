L'hemeroteca fa dubtar de l'oportunitat més fiable per a la CACI de Badalona

Han passat 14 anys des de la signatura del conveni entre l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat per instal·lar el Museu del Còmic i la Il·lustració a l'antiga fàbrica de la CACI, l'edifici que segueix buit a l'espera d'un projecte de ciutat. Després d'anys d'espera, de noves propostes i nous convenis que implicaven la inversió econòmica d'altres administracions o entitats privades provinents de fora de Badalona, el nou pretendent per a la CACI és de casa. La Ciutat de la Música l'ha anomenat el govern de García Albiol.

La proposta de l'alcalde popular és instal·lar-hi la seu del Conservatori i l'Escola de Música Moderna de Badalona que esperen un nou edifici des de fa molts anys a causa del deteriorament dels immobles on es troben actualment. Podria ser l'oportunitat més fiable al no dependre de ningú més i un projecte ben vist per tothom, però l'hemeroteca fa que ningú hi confiï.

L'anunci de Xavier García Albiol va arribar per sorpresa. No només per a la premsa o la ciutadania, sinó també per als responsables del Conservatori i l'Escola de Música Moderna. Els van convocar hores abans de fer pública la proposta. "És una bona notícia però ens ha agafat de sobte", assegura Pep Borràs, director del Conservatori de Música de Badalona. "Estem contents perquè ens pot anar molt bé, però estem sorpresos", diu Ramon Montoliu, director de l'Escola de Música Moderna.

Entre el Conservatori i l'Escola de Música Moderna de Badalona sumen 800 alumnes en dos espais obsolets i que s'han quedat petits

Actualment, entre les dues entitats sumen uns 800 alumnes en dos espais obsolets i que s'han quedat petits. L'Ajuntament ja ha encarregat la redacció del projecte de reforma de la CACI perquè es pugui allotjar dins l'edifici prop de 30 aules, un auditori professional per a 200 places i una sala d'estudi oberta a la ciutadania. Els càlculs del govern municipal passen per convocar un concurs d'idees per trobar la solució arquitectònica que més s'ajusti a les condicions de l'edifici i les necessitats especificades. Un cop triada la proposta, es licitarien les obres a finals de 2025. L'objectiu és que la Ciutat de la Música de Badalona es posi en marxa l'any 2026.

"Hem estat buscant talent per tota Catalunya per instal·lar-lo a la CACI sense adonar-nos que ja el teníem a casa i l'havíem estat ignorant", afirma Xavier García Albiol, "ens projectem com una ciutat que aposta per la cultura i consolidem la importància de Badalona com un referent en l'àmbit de la formació musical".

Els avantatges de la proposta

Tenint en compte que Badalona no ha prioritzat la cultura durant molts anys, la nova seu dels professionals de la música de la ciutat no rebrà cap objecció. Construir un auditori i un espai adequat per al Conservatori era una idea que ja s'havia plantejat fa dues dècades quan es volia instal·lar a l'antic escorxador. Ara és un centre cultural que només acull activitats puntuals.

La ubicació és bona i l'edifici pot ser l'adequat. Així ho consideren els responsables dels centres educatius de música. Els que es troben en pitjors condicions són els de l'Escola de Música Moderna, ubicats en un edifici dels anys 60 al barri de Dalt la Vila. Hores d'ara, amb la part central tancada a causa d'unes bigues en mal estat. Han perdut dues aules de bateria i una de trompeta. "Hem hagut d'ocupar aules que no eren nostres", detalla Montoliu. Comparteixen espai amb el Centre Cívic del barri.

L'escola és en aquest edifici des de fa 40 anys (aquest 2024 celebraran aquesta xifra rodona) i "no s'ha fet res a l'edifici des que som allà", diu el director. Ara tenen 330 alumnes i aquests dies tenen lloc les jornades de portes obertes. "Jo si fos un pare que ve a veure l'escola, m'ho pensaria", lamenta Ramon Montoliu.

La ubicació és bona i l'edifici de la CACI pot ser l'adequat pels espais de música

Ara resten a l'espera de les obres que permetran arranjar tots aquests desperfectes. "Insistirem el que sigui necessari perquè el nou edifici pot anar per llarg", afegeix. "Tindrem temps per preparar el pla d'estudis i ens han comunicat que el trasllat s'adaptarà pel nostre bé", diu Montoliu, "pinta molt bé".

Des del Conservatori, on ara compten amb uns 450 alumnes, apunten que l'edifici se'ls "ha quedat petit". Pep Borràs, el seu director, recorda que fa 20 anys que s'havia plantejat anar a la CACI però "van trobar altres interessos". "Ens permetrà començar de nou i compactar en un sol edifici tot el que fem", assegura Borràs.

L'alcalde de Badalona ja va anunciar el passat mes de desembre, durant l'acte d'inauguració del pessebre a la Plaça de la Vila, que el Conservatori i l'Escola de Música Moderna tindrien un nou edifici, tot recordant que es troben "en unes condicions que no són adequades".

Interior de l'edifici de l'antiga fàbrica CACI de Badalona. — Montse L. Cucarella

La UPC i l'anterior govern, ofesos

La darrera proposta per a la CACI era l'arribada d'un centre d'innovació tecnològica gestionat per la Fundació CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya. Era l'aposta del govern del socialista Rubén Guijarro i liderat pel que era tinent d'alcalde, Àlex Montornés, d'ERC. "La Ciutat de la Música és una bona proposta i seria brutal per a la CACI si no fos perquè ja hi havia un projecte ben treballat", assegura Montornès.

"Ens desmunta un esquema de ciutat i una oportunitat econòmica que es podia generar entre el Catalunya Media City de les Tres Xemeneies i la Fundació CIM a la CACI", afegeix el regidor republicà, ara a l'oposició. "És una deslleialtat institucional", diu Montornès respecte el tracte del govern cap a la UPC que assegura haver-se assabentat per la premsa "que renuncia al projecte i al finançament" pactat.

A través d'un comunicat, la universitat lamenta que s'hagin "menystingut els contactes que la UPC estava realitzant amb institucions supramunicipals, que haguessin pogut ajudar a donar l'impuls final que el projecte necessitava". I és que ja tenien compromesos 3 milions d'euros del Ministerio de Ciencia y Universidades. El compromís era que l'Ajuntament de Badalona hi aportava 3,5 milions però el passat novembre, el nou govern va fer marxa enrere.

"El PP va decidir que l'Ajuntament de Badalona no aportaria la quantitat compromesa i que es donaven quatre mesos per buscar el finançament alternatiu", recorda Àlex Montornès. "Ens assabentem pels mitjans de comunicació que l'Ajuntament renuncia al projecte i ho fa dos mesos abans de la data límit que havíem pactat", diu la UPC. Recorden que havia de ser un projecte que contribuís a la transferència de tecnologia cap al sector productiu de Badalona i a la formació i sensibilització de la seva ciutadania en l'àmbit de la digitalització i la indústria 4.0.

Els membres de l'anterior govern municipal lamenten el "menyspreu" del Govern cap a la UPC

La resta de grups municipals que formaven part del govern, PSC i comuns, també lamenten el "menyspreu" del govern cap a la UPC. Però van més enllà. "Com ho faran els alumnes que venen de fora per desplaçar-se i arribar a la CACI?", es pregunta Fernando Carrera, del PSC, sobre la ubicació de l'antiga fàbrica, al passeig marítim. "Hi ha anuncis constants, hi ha més improvisació que no pas un pla, tinc la sensació que el govern no sap on va", afegeix. "Quin projecte hi ha darrere d'això?" és la pregunta d'Aïda Llauradó, de Badalona en Comú Podem. "Si la CACI ha de ser l'espai, pot ser una gran oportunitat, però amb quin calendari? Passarà el mandat i no estarà fet, només hi ha un titular", diu Llauradó.

Des de Guanyem Badalona asseguren que "és una proposta que sona molt bé". Dolors Sabater defensa l'opció d'un equipament cultural per a la CACI però també dubta que es quedi "en un anunci, un titular que no va acompanyat ni d'estudi ni de projecte". "No voldríem que passés com la Ciutat de la Música i les Arts que es va plantejar fa tants anys i que no s'ha fet mai", recorda Sabater.

La música se suma als pretendents de la fàbrica

La UPC no ha estat l'única universitat que ha signat un conveni amb Badalona per instal·lar-se a la CACI, l'edifici de gairebé 5.000 metres quadrats ubicat en un entorn privilegiat però mal comunicat. La UB ja va signar un acord amb l'aleshores alcaldessa de Badalona, Maite Arqué, l'any 2006. No es va materialitzar mai.

L'any 2010, el també alcalde socialista, Jordi Serra, signava amb la Generalitat un conveni per instal·lar-hi el Museu del Còmic i la Il·lustració, el projecte que Badalona ha estat tants anys esperant i que tantes crisis econòmiques, canvis de governs local i autonòmic ha patit. Un projecte de país que s'ha quedat en res.

Un hotel, un balneari, l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, propostes que van sonar durant un temps que mai es van dur a terme. I la darrera, la de la UPC. "Tinc la certesa absoluta que aquest projecte arribarà de debò", va dir l'aleshores alcalde socialista Rubén Guijarro, l'any 2022. Doncs tampoc.

Ara García Albiol només depèn d'ell mateix. Dels diners de l'Ajuntament de Badalona, de les tramitacions municipals i del projecte que encarreguin. Amb la comunitat educativa i cultural a favor i sense el rebuig de cap grup municipal, ho té tot de cara. Però l'hemeroteca fa que tothom tingui dubtes. Caldrà seguir esperant.