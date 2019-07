"Si segueix vostè transitant aquest espai que encalla, enfanga i criminalitza la voluntat política i democràtica dels catalans, des del meu punt de vista i d'acord amb la meva consciència, no té cap sentit donar-li una vegada més el suport per a renovar la presidència i, per tant, la meva posició és votar no a la seva investidura la setmana vinent".



En aquests termes expressa el president de la Generalitat, Quim Torra, el que pensa que han de fer els independentistes al Congrés dels Diputats si Pedro Sánchez no torna a la taula de diàleg amb el sobiranisme català.

"Torneu a la taula del diàleg d’on no ens hem aixecat ni ens aixecarem mai", insisteix el president de Catalunya al cap de Govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, que publica el diari La Vanguardia, amb el títol "Us convido a mirar lluny".



En entrevista concedida a Públic, Quim Torra es va pronunciar sobre aquest tema amb prou claredat. "Espero que el PSOE sigui molt conscient que els xecs en blanc ja els vam donar amb la moció de censura i que per tant som on érem, a la taula del diàleg", va dir, reforçant d'aquesta manera la posició expressada per Carles Puigdemont i per membres destacats de Junts per Catalunya, com la diputada al Congrés Laura Borràs o el vicepresident del Parlament, Josep Costa.

No han opinat de la mateixa manera els diputats presos de la seva mateixa formació, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, partidaris de facilitar la investidura de Sánchez, així com l'ex-president Artur Mas.



El sentit del vot dels diputats d'ERC es decidirà decidirà aquest divendres, en la reunió de la seva executiva. Hi ha diferents veus contraposades en aquest partit també, però Gabriel Rufián ha dit que no tenen intenció de "bloquejar" un govern progressista, donant a entendre que votaran a favor o s'abstindran.

Quim Torra recorda en la seva carta a Pedro Sánchez que va accedir a la presidència del Govern "gràcies a un gest de generositat i amb un vot de confiança que no s'ha vist compensat de cap manera".



"Ha passat un any i el balanç que podem fer no és gens bo", afirma el president de la Generalitat. "Essent sincer, us he de dir que és un balanç francament molt negatiu. Perquè la vostra arribada al govern de l’Estat ha comportat més repressió política, noves causes obertes als jutjats a instàncies dels advocats de l’Estat i de la Fiscalia, persecució ideològica a l’acció de govern a l’estranger, un control extraordinari a les finances de la Generalitat justificat per ­declaracions polítiques –i amb absència de raó tècnica i legal–, l’incompliment de les inversions en infraestructures i de la despesa social pressupostada, nous obs­tacles contra les lleis socials que aprova el Parlament i un paquet gens menor de ­traves i de prohibicions que dificulten la governabilitat i el bon servei als ciutadans de Catalunya", recorda.

Insisteix Torra en què algun dia, "caldrà donar la paraula als ciutadans per fer front a un problema que a l'Europa del segle XXI no correspon resoldre als tribunals ni amb repressió".



"Sabeu que estic a la vostra disposició per a parlar-ne, a Barcelona o a Madrid. I només lamento no haver-vos pogut expressar personalment aquestes reflexions, tal com us vaig demanar en una carta, fa més d’un mes, que era una nova invitació al diàleg", conclou el president en aquesta carta oberta. "Alceu la ­mirada. Penseu en les generacions de demà. I recordeu que no es pot governar contra Catalunya".



Retrets de la presidenta de l'ANC

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, també ha publicat a diferents mitjans una altra carta oberta, aquesta adreçada a "l'independentisme de base", en la qual expressa la voluntat de mantenir la mobilització però no deixa de fer referència a l'àmbit institucional.



"Els partits polítics ens repeteixen que no tenim les condicions per a la unilateralitat. Però no ens expliquen quines són aquestes condicions, i què pensen fer per aconseguir-les", lamenta.

Paluzie no estalvia crítiques contra els dirigents de les formacions independentistes i els seus representants a instàncies legislatives i governamentals. "Tampoc ens han explicat quines febleses institucionals van fer impossible la independència, i com podríem superar-les", afirma. "Algunes les hem descobert al judici. En canvi, amb els pactes de la setmana passada hem comprovat d’una manera molt crua el retorn al partidisme i la disputa pels espais de poder autonòmic i local, en què s'ha arribat a l’extrem de cedir el lideratge d’alguns d’aquests espais al PSC", diu i justifica d'aquesta manera el motiu pel qual la seva organització, l'ANC, es va manifestar davant les seus dels partits independentistes.



"Com a Assemblea no trencarem, però, el fil, el petit fil que encara ens uneix amb l’espai dels partits, perquè creiem que tenim la responsabilitat de no incrementar la desunió", assegura la presidenta de l'ANC, però anuncia que incrementaran "el to d’exigència amb ells perquè prioritzin l’objectiu de la independència i abandonin les lluites partidistes". "Hi ha un risc evident, que el pacte a la Diputació de Barcelona exemplifica molt bé, de retorn a l’autonomisme, malgrat que l’electorat ha continuat donant victòries als partits independentistes, elecció rere elecció", assenyala.



"Tenim la doble responsabilitat de mantenir aquesta pressió sense contribuir a la desunió tot mantenint la mobilització als carrers", conclou Paluzie, remarcant que la manifestació de la Diada d'enguany és "la més difícil de totes les que hem fet fins ara: ens juguem que els partits independentistes compleixin amb el seu compromís"