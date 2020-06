L'independentisme es manifesta i acusa el Govern espanyol d'ignorar l'informe de l'ONU sobre l'alliberament dels presos

Representants de l'ANC, Òmnium Cultural, JxCat, ERC i la CUP s'han manifestat aquest matí davant la delegació del Govern espanyol a Barcelona per reclamar l'alliberament dels presos polítics i han denunciat que l'Estat espanyol no hagi complert, després d'un any que es publiqués, el dictamen de l'ONU que demanava la seva llibertat. Una vintena de persones s'han concentrat durant uns quinze minuts davant l'edifici amb pancartes individuals on es llegia missatges com 'El referèndum d'autodeterminació és permès per la legislació espanyola', 'L'Estat ignora i incompleix el dictamen de l'ONU' o 'L'Estat no ha imputat els responsables de les vulneracions de drets".

A la concentració hi han participat els vicepresidents de l'ANC i Òmnium, Pep Cruanyes i Marcel Mauri; i representants polítics, com Eduard Pujol i Elsa Artadi (JxCat); Marta Vilalta i Ernest Maragall (ERC); i Carles Riera (CUP). Els partits i entitats acusen l'Estat "d'ignorar i incomplir" l'informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU. Els concentrats han estat tallant el carrer Mallorca durant 15 minuts fins que, després d'una conversa amb un agent dels Mossos d'Esquadra, s'han desplaçat a la vorera, on han continuat la protesta durant uns minuts més, segons informa Europa Press.



El vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha reclamat a l'ONU que enviï relators a "fer una visita" a l'Estat espanyol després que en tot un any, "l'Estat espanyol no hagi fet res més enllà d'intentar desprestigiar l'organisme". Cruanyes ha exigit el compliment de la resolució i ha advertit que, obviant el dictamen, Espanya se situa "amb els països del món que incompleixen els drets i fan cas omís de l'ONU". "No és res simbòlic, són obligacions pendents", ha insistit el vicepresident d'aquesta entitat independentista, com recull l'ACN.



El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que malgrat la pandèmia del coronavirus "la repressió no s'ha aturat". Per això ha exigit a l'Estat que "no segueixi mirant a una altra banda" situant-se al costat de "les tesis de Vox, Pérez de los Cobos i la Guàrdia Civil", i que deixi d'avalar l'"extrema dreta".

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha exigit la llibertat dels "presos polítics" i l'amnistia per acabar amb la "causa general contra l'independentisme". La dirigent republicana ha lamentat que el Govern espanyol desobeeixi la sentència de l'ONU i, en canvi, obeeixi els "informes falsos" de la Guàrdia Civil o la Policia. Vilalta ha afegit que això és una "absoluta injustícia" d'un "país no democràtic".



Per la seva banda, la cap de files de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha recriminat que el Govern espanyol de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias "empari la repressió", i que el PSOE i els comuns "no facin res". "S'inflen la boca i parlen de drets però a l'hora de la veritat no prenen cap decisió", ha lamentat.

Fa un any, el grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU va emetre un dictamen que concloïa que l'empresonament de l'líder d'ERC, Oriol Junqueras, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez havia estat arbitrari i contrari als principis de la declaració universal de drets humans.



La resolució també demanava a l'Estat una investigació sobre el seu empresonament i plantejava una possible indemnització per als presos d'l'1-O. Posteriorment va emetre un altre informe demanant la llibertat de Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva, quan encara no havien estat condemnats pel Tribunal Suprem.