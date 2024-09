L'informe jurídic avala la data del congrés de renovació d'ERC fixada per al 30 de novembre

L'informe jurídic encarregat per la direcció d'ERC avala la data del congrés dels republicans previst per al 30 de novembre, tal com defensa la cúpula actual de la formació. Segons ha avançat Nació, el text afirma que els acords presos per l'Executiva al voltant del conclave "no contradiuen la normativa" i són "plenament vigents i vàlids". Ara ho haurà de validar l'executiva i el consell nacional de la formació.

Fa unes setmanes, més d'un terç dels consellers nacionals d'ERC van reclamar celebrar abans del previst el congrés de la formació per escollir la nova executiva del partit, tal com reclama l'expresident d'Esquerra, Oriol Junqueras. La direcció d'ERC i Junqueras van reunir-se la setmana passada per abordar aquesta qüestió, però van ajornar el debat fins a conèixer l'informe jurídic.

L'informe assenyala que la "modificació de l'acord i el reglament" del congrés "l'haurien de dur a terme els mateixos òrgans que van prendre, respectivament, els anteriors acords". Per tant, l'avançament de la cita congressual hauria d'estar validada per l'Executiva i pel consell nacional. Les conclusions arriben després que la direcció demanés aquest informe per estudiar la possibilitat d'un avançament congressual.

L'executiva del partit va validar la data i el reglament del congrés el 10 de juny per majoria absoluta, decisió ratificada després pel consell nacional el 29 de juny. El sector de Junqueras, però, el vol avançar. De fet, diversos militants d'ERC han criticat la pressió de l'expresident per avançar-lo.