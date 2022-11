L'Institut del Teatre acomiada el professor a qui havia obert un expedient disciplinari per indicis d'assetjament sexual

La Diputació de Barcelona ha fixat l'acomiadament disciplinari i una sanció de tres mesos de suspensió de sou i feina al professor de l'Institut del Teatre que tenia un expedient disciplinari obert des del juny de 2021. Tres mesos abans ja havia estat apartat de la docència per indicis d'assetjament sexual a alumnes. La Diputació ha pres la decisió després d'acabar la instrucció de l'expedient, obert per les instàncies rebudes per la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments Sexuals en l'àmbit de l'alumnat de l'Institut del Teatre.

El procés conclou que el comportament del docent constitueix una falta administrativa continuada de caràcter molt greu, tipificada per l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic. Alhora, estableix que les seves pràctiques i actitud són "contràries a diversos principis ètics i de conducta".

Segons el comunicat difós per l'Institut, es reprova que el docent mantingués una "praxi de relació personal inadequada amb l'alumnat", així com la utilització indeguda del context acadèmic per "generar un entorn intimidatori que provocava malestar i incomoditat a l'alumnat". Igualment, també detecta falta de transparència i informació de determinats aspectes organitzatius i pedagògics que duia a terme sense coordinació amb l'equip directiu del centre.

Expedient resolt gairebé un any i mig després

L'Institut del Teatre va obrir aquest expedient disciplinari el juny de 2021 amb l'objectiu de determinar la realitat i l'abast dels fets, denunciats en el seu moment pel diari Ara i posats de manifest en l'informe de conclusions de la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments Sexuals (emès el maig del 2021).

El setembre de 2021, l'expedient es va posar a disposició de la Fiscalia Provincial de Barcelona, que al març de 2022 va resoldre l'arxivament de les diligències d'investigació en considerar que les conductes denunciades no comportaven la intervenció del dret penal i que no hi havia prou indicis que s'hagués comès delicte d'assetjament sexual. La Fiscalia però, sí que va identificar actituds i comportaments impropis respecte l'alumnat.

Arran de la conclusió de la Fiscalia, l'Institut del Teatre va reprendre la instrucció de l'expedient disciplinari el maig del 2022, amb l'objectiu de determinar les possibles responsabilitats de la persona empleada sobre els fets imputats. El procediment ha conclòs ara amb l'extinció del contracte laboral.

Actualment, l'Institut del Teatre està treballant en l'impuls d'una nova generació de polítiques d'atenció a la comunitat professional, de revisió del cànon de gènere, identitat i diversitats. Tot això amb l'objectiu d'evitar que es repeteixi en un futur qualsevol tipus d'assetjament o abús de poder, i es garanteixi la seguretat, el respecte i la llibertat a les aules.