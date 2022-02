L'Institut del Teatre porta a la Fiscalia 12 antics docents

L'Institut del Teatre ha traslladat a la Fiscalia de Barcelona el cas de 12 docents ja jubilats perquè determini si hi ha "indicis d’assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder" en el seu comportament, reportat per alumnes i exalumnes en deu instàncies entre febrer i desembre de l’any 2021.

El cas de Joan Ollé està a la Fiscalia des del setembre

El centre va iniciar una investigació interna arran de la informació destapada pel diari Ara on desenes de testimonis relataven situacions d'abús de poder i d'assetjament de diferents docents, entre els quals Joan Ollé, apartat de la docència el passat març i el cas del qual està a la Fiscalia des del setembre.



En un comunicat, la Diputació de Barcelona -de qui depèn el centre- explica que en el cas dels docents jubilats, "l’Institut del Teatre no pot investigar els fets, ni aplicar mesures cautelars ni preventives, ni obrir cap expedient sancionador, en cas que fos d’aplicació". Per això han traslladat els resultats de la investigació a la Fiscalia, tot i que remarquen que en la majoria de casos es tracta de fets ocorreguts fa més de 25 anys.

Revisió del protocol

La institució també destaca al comunicat que la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments Sexuals en l’àmbit de l’alumnat, encarregada de la investigació, ha revisat el protocol contra l'assetjament sexual, aprovat el 2018. Entre les millores, figura l'ampliació de l'àmbit temporal, de manera que es puguin investigar casos denunciats per persones que fa més d'un any que ja no hi estan vinculades, i també incorporar la "protecció explícita" contra l’assetjament per raó d’expressió de gènere.