L'obertura del túnel de Glòries en sentit Llobregat posa fi al calvari d'obres pel nou accés a Barcelona

Uns autobusos han estat els primers en passar pel túnel de Glòries en sentit Llobregat després que aquest sentit de la Gran Via de Barcelona ha obert aquest diumenge a les 6.40 hores. L'obertura d'entrada a la ciutat completa la posada en marxa d'aquest túnel i posa fi a anys d'obres. Des d'ara, ja no està permès l'accés rodat als vehicles privats per la plaça. El gerent de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Manel Valdés, ha alertat que la mobilitat pot ser complicada aquest dilluns, especialment en hora punta, i per això ha demanat sortir amb temps. Valdés ha demanat a tothom que "reflexioni" sobre la millor manera per accedir a la ciutat i ha posat en valor l'accés ràpid que permetrà l'autobús.

L'obertura del túnel en sentit Llobregat comporta modificacions en la mobilitat d'aquest àmbit. La novetat principal és l'eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el de Padilla. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i només poden desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d'emergència.

Amb la nova configuració viària els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tenen l'opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel carrer Marina (carril central). En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerre, només poden circular els autobusos i els taxis. Abans d'entrar al túnel, a l'altura de la Rambla de Poblenou, hi ha una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulin per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via han d'utilitzar la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou.

D'altra banda, el carrer de la Llacuna queda sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament restarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis). En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer Llacuna es pacificarà i es permet la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.



La nova configuració viària del túnel de Glòries permetrà sumar un carril específic d'entrada a Barcelona per al transport públic. De la mateixa manera que el túnel en sentit Besòs, el sentit Llobregat comptarà també amb un nou tram de carril bus que permetrà que els autobusos que vinguin del carril bus de la C-31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril. I és que un dels objectius del consistori és reduir els trajectes en vehicle privat i optar per aquest transport públic.

Previsió de retencions aquest dilluns

Tot i la calma d'aquest diumenge, Valdés ha alertat que s'esperen retencions per aquest dilluns tant pel canvis que comporta una actuació d'aquest tipus com per la reducció de carrils per a vehicles privats, que eren més en superfície dels dos que tindrà ara el túnel.



Valdés ha demanat que tothom es conscienciï sobre això, especialment els primers dies, i per això ha recomanat que es faci ús del transport públic. A aquells que no puguin prescindir del vehicle privat, els ha demanat que vinguin amb antelació i evitant el tram entre les 7 i les 9.30 hores.

La Guàrdia Urbana farà una funció d'acompanyament durant els primers dies, sense voluntat sancionadora, "per ajudar a trobar el recorregut més adient". A més, ha explicat que ara s'analitzarà tota la situació i es faran els ajustos i les correccions necessàries. Aquest diumenge es podia observar com hi havia vehicles que encara sortien pel lateral, ara d'ús exclusiu per a autobusos i taxis. Valdés ha indicat que, si cal, es reforçarà la senyalització.



Amb tot, el gerent ha destacat que s'ha acomplert l'objectiu de l'Ajuntament d'alliberar la plaça del transport privat i ha confiat que ara comença una nova etapa d'usos ciutadans per aquesta zona.