Els cotxes ja surten de Barcelona cap a la banda Besòs pel nou túnel de les Glòries 

El túnel de la plaça de les Glòries ha obert aquest dissabte a la matinada els seus tres carrils en sentit Besòs després de sis anys i mig d'obres. La infraestructura ha començat a funcionar amb un únic carril a les 2.45 hores i s'ha obert els altres dos a les 5.20 hores. Segons ha detallat en declaracions als mitjans de comunicació el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, durant la primera hora hi han passat 300 vehicles i fins a les set del matí ja hi havien circulat uns 1.300. Valdés ha demanat "precaució" i ha advertit que al principi, a "causa del canvi d'hàbit, hi haurà més intensitat de trànsit perquè la gent s'haurà d'acostumar al canvi". A més, ha detallat que en els pròxims dies estaran amatents per fer qualsevol "ajust".

D’aquesta manera entra finalment en servei el sentit Besòs d’aquesta infraestructura, que culminarà la seva posada en marxa amb l’obertura del túnel en sentit Llobregat, a principis d’any. Finalitzarà així "una de les obres de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a la ciutat i de gran rellevància històrica i veïnal", segons manifesten les fonts municipals. L’actuació, iniciada amb la deconstrucció de l’antiga anella viària, permetrà soterrar el trànsit rodat, generant un nou espai per la ciutadania en superfície, lliure de cotxes, per a què els vianants, els veïns, el verd i els usos alternatius al del vehicle privat en siguin els protagonistes.

Canvis de mobilitat

L’obertura avui del túnel en sentit Besòs comporta algunes modificacions en la mobilitat d’aquest àmbit, que afecten tant als usuaris del túnel com als vehicles que es desplacen a l’entorn de la plaça de les Glòries. Des d’avui, l´accés al túnel es fa des de la Gran Via de les Corts Catalanes, a l’alçada del carrer de Padilla. El túnel dona servei a tots els vehicles que van en direcció Badalona/Mataró ( C-·31) i/o als que han d’agafar la sortida del carrer Bilbao. D'aquesta forma, els vehicles que accedien a la C-31 des del carrer de la Llacuna ja no ho poden fer des d’aquest punt i han d’anar a buscar el tronc central de la Gran Via des de la incorporació del carrer de la Selva de Mar, passant pel carrer Perú.



Pel que respecta al trànsit local de la zona, la mobilitat s’articula a través dels carrers de l’entorn del parc de les Glòries. Concretament, s’ha d’utilitzar el carrer Castillejos (sentit mar), Bolívia (sentit Besòs), Badajoz / Independència (en sentit muntanya) i Aragó (en sentit Llobregat). Tot i així, de moment, i fins que no s’obri el túnel d’entrada a la ciutat, els vehicles que es desplacen en sentit Llobregat poden continuar travessant pel mig de la plaça.

El carril de la dreta del tronc central de la Gran Via, a l’altura del carrer de Padilla, es desvia obligatòriament per enllaçar amb el carrer Castillejos. El lateral mar de la Gran Via és exclusiu per a bus, taxi i veïns en el tram Ciutat de Granada a Rambla del Poble Nou. També en el tram de Marina a Padilla. Des del carrer Castillejos els vehicles no poden accedir a la Gran Via.



Pel que fa als altres modes de transport, els autobusos interurbans que circulen en sentit Besòs han de creuar per l’interior del túnel i els urbans ho fan per la superfície de la plaça, igual que les bicicletes i els vianants.

Avança el túnel en sentit Llobregat

En paral·lel a l’entrada en funcionament del sentit Besòs, es continua treballant al túnel en sentit Llobregat on s’estan realitzant diferents treballs a l’interior de la infraestructura com ara el muntatge del panell vitrificat, el cablejat de la senyalització, la instal·lació de càmeres o el muntatge de les canonades de les boques d’incendi. A la rampa Llobregat, del sentit entrada a la ciutat, quedarà pendent l’execució de les voreres, l’obertura de rasa per al pas de les instal·lacions i els treballs per col·locar la barrera i el cablejat de comptatge de vehicles. A la rampa Besòs, del sentit entrada, està pendent l’enderroc del voladiu existent, l’encofrat de coronació del mur i l’execució de les voreres. També caldrà fer treballs a les sortides d’emergència d’aquesta banda del túnel.