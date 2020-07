Laura Borràs es nega a declarar davant el Tribunal Suprem

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, s'ha negat a declarar davant del Tribunal Suprem, on havia estat citada per presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "No col·laboraré de manera voluntària perquè no hi ha proves", ha afirmat en declaracions als mitjans a la sortida del tribunal, on ha estat menys de 15 minuts. La diputada ha defensat que no declararà fins que hi hagi prova pericial practicada. "Quan hi hagi aquesta evidència, declararé gustosament i seré jo qui sol·licitarà poder venir", ha dit.

"Jo em veig obligada a defensar la meva innocència quan en realitat qui m'està portant davant d'aquest tribunal ni tan sols ha presentat les evidències factuals que permetin demostrar la meva culpabilitat", ha argumentat. Se la investiga per prevaricació, frau a l'administració, malversació i falsedat documental per presumpte fraccionament de contractes quan era directora de l'ILC. "Col·laboraré sempre amb la justícia però no col·laboraré mai amb la injustícia", ha afirmat Borràs.



El passat 17 de desembre el Suprem va obrir la causa contra Borràs seguint les actuacions del Jutjat d’Instrucció 9 de Barcelona, que sostenen que entre els anys 2013 i 2017 la ILC va adjudicar 18 contractes menors per un import total de 259.863 euros de manera directa o indirecta a Isaías Herrero Florensa –també encausat-, amb qui Borràs mantenia una relació d’amistat. A finals de juny, el ple del Congrés va aprovar a porta tancada el suplicatori del Tribunal Suprem que retirava la immunitat a Borràs i obria la porta a què el tribunal l'investigués. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes va detectar diverses irregularitats en l'etapa de Borràs.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat el seu suport a la diputada. "Avui una persona honesta, compromesa amb la llengua, la literatura i el país, treballadora infatigable per la república catalana, ha de declarar al Tribuna Suprem. És impossible que cap independentisme trobi justícia a Espanya. Laura, suport i força", ha dit a través de Twitter.