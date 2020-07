Les autonomies només identifiquen, de mitjana, un contacte per cada positiu, davant dels onze de Corea del Sud

Identificar i localitzar els contactes dels infectats per coronavirus és una de les tasques fonamentals per frenar la pandèmia. Per això a l'Estat espanyol es va posar en marxa la contractació de rastrejadors per part de les comunitats autònomes, i fins i tot aquest factor va condicionar (o suposadament ho va fer) la passada de fase d'aquestes regions durant l'estat d'alarma. Però un mes després de la fi d'aquest estat d'alarma, a l'Estat només s'identifica, de mitjana, a un contacte per cada cas, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat.



La situació varia notablement en funció de la comunitat autònoma: dels 0-1 que s'identifiquen a Catalunya, la zona amb més contagis en les últimes setmanes, fins als sis que s'identifiquen a Canàries o Ceuta. Països de referència en l'abordatge de la Covid-19, com Corea del Sud, aconsegueixen identificar i seguir a 11 contactes per cada positiu.



Comparar el sistema de rastreig entre les comunitats autònomes resulta un exercici complicat, perquè cadascuna utilitza protocols diferents per seguir els contactes. Mentre algunes ho deixen tot en mans dels serveis d'Atenció Primària, unes altres es recolzen en les infermeres dels hospitals públics o han contractat personal específic.



És important assenyalar que per saber la xifra de rastrejadors actius a cada moment, és necessari dividir el número total per quatre, perquè treballen per torns que inclouen els caps de setmana. Público ha contactat amb totes les comunitats autònomes per esbrinar els efectius dedicats al rastreig en cadascuna i aquest és el resultat (les dades d'identificació de contactes són de Sanitat):

Andalusia

El pilar fonamental del rastreig de contactes a Andalusia es recolza sobre les infermeres d'Atenció Primària (més de 8.000 en el Servei Andalús de Salut). També participa el Servei de Vigilància Epidemiològica, que depèn de la Secretaria General de Salut Pública, la qual compta amb 400 treballadors més. Els rastrejadors han identificat entre dos i 11 contactes per cas confirmat (cinc de mitjana).



Aragó

No hi ha dades sobre el nombre concret de rastrejadors, perquè la comunitat es recolza en personal propi que compleix també altres funcions: Atenció Primària, Serveis de Medicina Preventiva, Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i Unitats de Vigilància Epidemiològica. A Aragó els rastrejadors han identificat entre dos i sis contactes per cas confirmat (quatre de mitjana).



Astúries

Astúries va contractar al maig 30 nous especialistes per al Servei de Vigilància Epidemiològica que són els encarregats d'entrevistar cada nou cas per identificar i localitzar als seus contactes. A Astúries els rastrejadors han identificat entre zero i tres contactes per cas confirmat (un de mitjana).

Balears

Són els centres de salut d'Atenció Primària els qui s'encarreguen de realitzar el rastreig de contactes a les illes. Anteriorment s'havia fet des d'una central de coordinació en la gerència del servei sanitari públic. No hi ha dades sobre el nombre de contactes identificats per cada cas confirmat.

Canàries

A Tenerife cada metge de família segueix l'evolució dels seus pacients i posteriorment aquesta informació passa a un equip de rastreig constituït per deu persones. En Gran Canària el sistema està centralitzat a la Biblioteca Pública de l'Estat a Las Palmas on treballen 30 persones. A Canàries els rastrejadors han identificat entre tres i 27 contactes per cas confirmat (sis de mitjana).

Cantàbria

Actualment treballen 12 persones en el rastreig de contactes a Cantàbria, però hi ha plans per ampliar la plantilla si la situació ho requerís. No hi ha dades sobre el nombre de contactes identificats per cada cas confirmat.



Castella-la Manxa

Castella-la Manxa compta amb 427 rastrejadors, la majoria infermeres del SESCAM, el Servei de Salut Castella-la Manxa. A Castella-la Manxa els rastrejadors han identificat entre zero i tres contactes per cas confirmat (un de mitjana).



Catalunya

La Generalitat ha anunciat que contractarà 500 persones, que se sumaran als 120 teleoperadors que fins ara trucaven als contactes dels contagiats. Alguns alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Ada Colau, han denunciat que el sistema no està funcionant de manera correcta. A Catalunya els rastrejadors han identificat entre zero i dos contactes per cas confirmat (zero de mitjana).

País Valencià

A finals de maig es van contractar 1.210 rastrejadors professionals que farien costat a l'Atenció Primària en el rastreig de contactes. Al País Valencià els rastrejadors han identificat entre dos i sis contactes per cas confirmat (quatre de mitjana).



Extremadura

El Servei Extremeny de Salut ha conformat una xarxa de professionals entre els quals hi ha metges de capçalera, epidemiòlegs, infermeres, farmacèutics i veterinaris. A Extremadura els rastrejadors han identificat entre dos i 11 contactes per cas confirmat (cinc de mitjana).



Galícia

El traçat de contactes recau a Galícia en els Serveis d'Atenció Primària i en un equip de teleoperadors que fa les trucades. Els rastrejadors han identificat entre un i sis contactes per cas confirmat (quatre de mitjana).



Comunitat de Madrid

Hi ha 126 rastrejadors que es dediquen al seguiment dels positius després del diagnòstic pels metges de família a la Comunitat de Madrid. La Comunitat ha informat que aquests equips s'ampliaran si la situació empitjora. Els rastrejadors han identificat entre zero i tres contactes per cas confirmat (un de mitjana).



Múrcia

El rastreig de contactes es fa a Múrcia des del Servei d'Epidemiologia, a la seu de la Conselleria de Salut. Els rastrejadors han identificat entre zero i set contactes per cas confirmat (tres de mitjana).



Navarra

Són 31 infermeres del Servei d'Urgències de Navarra. Les rastrejadores han identificat entre tres i vuit contactes per cas confirmat (cinc de mitjana).



Euskadi

Són 71 persones els qui fan les funcions de rastrejadors i que a Euskadi han identificat entre tres i vuit contactes per cas confirmat (cinc de mitjana).



La Rioja

El nombre de rastrejadors és variable segons la situació de la pandèmia. Actualment són 30 persones, però podria ampliar-se fins a 85 segons Presidència. A La Rioja els rastrejadors han identificat entre un i cinc contactes per cas confirmat (dos de mitjana).



Ceuta

Les tasques de rastreig estan coordinades pel Servei de Vigilància Epidemiològica. A Ceuta els rastrejadors han identificat entre quatre i 12 contactes per cas confirmat (sis de mitjana).



Melilla

L'equip de rastreig el formen 32 persones. A Melilla han identificat entre quatre i 16 contactes per cas confirmat (13 de mitjana).