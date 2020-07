Colau: "El dispositiu de rastrejament no funciona bé"

El Departament de Salut ha reconegut a l'Ajuntament de Barcelona que el sistema de rastreig de positius i de contactes no funciona correctament. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una compareixença després de reunir-se amb representants del Govern en la comissió de seguiment de la Covid-19. "El dispositiu de rastrejament no funciona bé. La Generalitat ha reconegut que hi havia problemes en el sistema de rastreig, pel que fa a la coordinació entre els diferents nivells i del sistema informàtic", ha afirmat.



L'alcaldessa ha assegurat que s'han ofert a "ajudar" amb la creació d'una oficina tècnica per reforçar el sistema de rastreig de positius i contactes a la ciutat, una institució mixta entre el consistori i la Generalitat que es reunirà aquesta mateixa tarda. El Govern municipal també ha ofert entre 40 i 50 rastrejadors per sumar a l'equip de rastrejadors, una oferta que la Generalitat ha rebutjat.

"Ens preocupa la situació de contagi, però no s'ha plantejat el confinament de Barcelona"

L'alcaldessa, però, ha negat que s'estiguin plantejant el confinament total de Barcelona: "En cap cas s'està parlant de confinar la ciutat. Ens preocupa la situació de contagi, però no s'ha plantejat el confinament de Barcelona". El que sí que s'ha plantejat, segons Colau, és que es puguin prendre algunes mesures restrictives durant els pròxims dies, sempre d'acord amb les dades epidemiològiques. A més, també ha fet una crida a extremar les mesures de seguretat sanitàries, sobretot en esdeveniments socials com trobades entre famílies i amics: "La grandíssima majoria de contagis es donen en el lleure, l'esbarjo, l'oci i els retrobaments. És important que portem la mascareta, mantinguem la distància física o que es redueixi aquesta activitat social".

Pel que fa a les deficiències del sistema del Departament de Salut, la regidora de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, ha assegurat que un bon sistema de monitoratge de la pandèmia ha de tenir els serveis assistencials de la primària, les unitats de vigilància del territori i els equips de rastrejadors "perfectament encaixats", però que observen que això no és així: "Estem veient que aquestes tres peces no estan prou connectades". Tarafa ha assegurat que l'objectiu de l'Oficina seria ajudar a millorar aquesta coordinació.

A més, Colau també ha assegurat que Salut ha identificat problemes en el sistema informàtic mitjançant el qual les diverses unitats comparteixen la informació. De fet, l'alcaldessa ha explicat que el Departament ha rebutjat els rastrejadors oferts pel consistori perquè consideren que el problema principal del sistema rau en el programari: "Creiem que una cosa no treu l'altra. Des de la ciutat percebem que falten rastrejadors", ha argumentat.

Actualment hi ha 29 brots de coronavirus a Barcelona i durant els darrers dies s'han triplicat els casos. Els districtes més afectats per aquest ascens pronunciat han estat l'Eixample i Sants-Montjuïc, segons les dades de l'Ajuntament.