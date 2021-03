Les concentracions arreu del país culminen un 8-M d'intensa reivindicació feminista malgrat el coronavirus

Les concentracions reivindicatives del 8-M han culminat una jornada de mobilitzacions a Catalunya en què el feminisme ha demostrat la seva força i vigor malgrat els impediments que han suposat les mesures i restriccions contra la pandèmia i el dia plujós en bona part del país.

La concentració feminista del Dia Internacional de les Dones a Barcelona ha arrencat aquest dilluns pocs minuts després de les 18:30 h al passeig de Gràcia. Convocada pel col·lectiu 'Vaga feminista', l'acció reivindicativa es fa de forma estàtica, amb inscripció prèvia i aforament limitat per adaptar-se a les mesures de prevenció per la covid-19. La manifestació unitària del 8-M se celebra sota el lema 'Juntes, diverses i rebels. Som imparables' i agrupa vuit trams des de la Gran Via de les Corts Catalanes fins al carrer Rosselló. Després de la manifestació estàtica, les convocants impulsen una cassolada i llums liles des dels balcons catalans a partir de les 21 h.

Vista aèria de la manifestació del 8-M al centre de Barcelona. — Miquel Codolar / ACN

Dels 8 trams que s'han habilitat per la manifestació, la majoria són no mixtes i només dos permetran la presència de persones de diferents sexes. La inscripció als diferents trams s'ha fet a través del web del col·lectiu 'Vaga feminista', diverses hores abans de l'inici de l'acció ja s'havien esgotat totes les places i l'aforament ha quedat ple.



Segons han explicat les organitzadores de la manifestació, per prioritzar la salut de les participants, es permetrà reunir un màxim de 3.600 persones en els diferents trams.

Durant la tarda s'estan produint concentracions similars a les principals ciutats de Catalunya. Per exemple, unes 2.500 persones, segons la Policia Municipal i els Mossos, s'han manifestat pels carrers de Girona per reivindicar el 8-M sota el lema "Ens volen confinades, ens trobaran organitzades". La mobilització, convocada per la Coordinadora de Feminismes Anticapitalista de Girona, ha començat a la plaça U d'Octubre i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat fins a la Delegació del Govern, on han llegit un manifest assegurant que "la lluita continua" i han denunciat que la pandèmia ha "accentuat encara més les desigualtats". També han denunciat els casos d'assetjament sexual destapats a l'Institut del Teatre i han interpretat diverses cançons de denúncia.