Vuit lectures per un 8 de març marcat per la pandèmia

En aquest dia de la dona inevitablement marcat per la pandèmia, proposem vuit llibres que recullen testimonis i relats de dones valentes, lliures i compromeses. Venim d’uns mesos on les dones hem fet tots els papers de l’auca per tirar endavant, la fatiga i les desigualtats creixen, però també creix la transformació que empeny el feminisme. I ja que aquest 8 de març no ens podem manifestar massivament com anys anteriors, llegim i regalem-nos temps, perquè com assenyala l’escriptora i editora Iolanda Batallé, "regalar temps genera dignitat. La dignitat permet les emocions. (···) I tot és només temps. Tot és ser-hi".

'Lila: història gràfica d’una lluita', Toni Galmés, M. Àngels Cabré. Comanegra

Aquest llibre repassa i analitza les claus gràfiques de les icones feministes, els seus referents culturals i els orígens del seu art polític, així com algunes de les principals fites del feminisme històric (les pioneres, les sufragistes, les radicals dels setanta…). Un volum per aprendre a llegir les imatges que ens envolten amb una òptica igualitària, feminista i amb consciència de classe.

'El consentiment', Vanessa Springora. Editorial Empúries

Portada 'El consentiment'. — Empúries

Seduïda als catorze anys per Gabriel Matzneff, un cèlebre escriptor de cinquanta, Vanessa Springora desgrana, tres dècades més tard, el control i la manipulació que aquell home va exercir sobre ella, i com aquella relació l’hi ha deixat una petjada de per vida. En aquest llibre l’autora explora la noció ambigua del seu consentiment, alhora que posa en qüestió la complaença d’un medi literari encegat per la celebritat. Aquest text, testimoni i denúncia del perill que suposa un predador sexual, s’ha traduït a vint llengües i ha estat tot un terratrèmol.

'Connectar', Kae Tempest. Més Llibres

La creació és un camí cap a la llibertat, i aquest llibre és una reflexió i alhora un crit de guerra en favor del poder de la connexió creativa per aconseguir viure en un món més empàtic. La importància de l’art, la creativitat, la contemplació i la generositat són els fils que articulen el llibre. Kae Tempest (Westminster, 1985) és poeta, novel·lista, autora teatral i cantant de rap.

'Records de la meva inexistència', Rebecca Solnit. Angle Editorial

En aquest llibre l’autora recorda la seva joventut en un barri marginal de San Francisco (on la violència de gènere era habitual) i també recorda els seus anys de formació com a escriptora i feminista, en una societat que excloïa la veu de les dones en la vida cultural. En aquest relat, Solnit reivindica alhora les forces que la van ajudar a alliberar-se: els llibres; la comunitat homosexual i la renovació dels models de gènere i família; i la descoberta dels paisatges de l'Oest americà.

'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera', Iolanda Batallé. Ediciones Destino

En aquest llibre l’escriptora i editora Iolanda Batallé Prats ofereix un relat íntim i generós sobre la seva experiència liderant equips. És un al·legat emotiu, directe i alliberador, que convida a plantar cara a l’autoritarisme i als estereotips masculins imposats a les organitzacions laborals. Batallé proposa enganyar el sistema, canviar-lo i posar en practica lideratges personals, empàtics i dignes. Aquest títol és el segon volum de la col·lecció Som Revolució, on també hi participen amb altres llibres també molt recomanables: Montse Baderi, Bel Olid i Pauline Harmange.

'Economia Solidària i Feminista', Diverses autores. Pol·len edicions.

Portada Economia Solidària i Feminista. — Pol·len

Diverses autores proposen reconèixer les perspectives feministes, anticapitalistes i antiracistes a Catalunya. El volum contextualitza l’Economia Feminista, l’Economia de les Cures, l’Ecofeminisme i el Feminisme Decolonial i reflexiona, a partir de diversos articles, sobre les aportacions i dificultats de les pageses a Catalunya, els projectes d’autoorganització laboral i de suport mutu de les treballadores de la llar i les cures, els processos de transició organitzatius feministes, la denúncia del racisme burocràtic, i mercantilista, i la salut comunitària entre altres qüestions.

'Cartes a l’Anna Murià', Mercè Rodoreda. Club Editor

Mercè Rodoreda és una de les escriptores més potents de la literatura catalana i aquest volum és una bona manera d’acostar-se a la Rodoreda més íntima i conèixer una mica més una dona valenta, lliure i compromesa amb la literatura. Mercè Rodoreda va passar ganar, solitud i desenganys però va conservar intacte la passió per l’escriptura.

'Obra poètica', Felícia Fuster. Edicions Proa.

Poeta, traductora, artista plàstica i feminista compromesa, Felícia Fuster (Barcelona 1920 – París 2012) va ser una artista completa que tocar reivindicar. Aquest volum recupera la seva obra poètica, l’edició és de Lluïsa Julià, i reuneix els sis llibres de poesia de Felícia Fuster i el llibre de traduccions de Poesia japonesa contemporània.