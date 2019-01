Les eleccions europees serviran de "termòmetre" per mesurar la força de l'extrema dreta

L'any que acaba d'arrencar té en el 26 de maig una cita fonamental per a la política internacional: la celebració de les eleccions europees. Els comicis han servir de "termòmetre" per mesurar la força de l'extrema dreta i el populisme xenòfob. Aquesta és una de les principals conclusions de la presentació de l'informe "El món el 2019: deu temes que marcaran l'agenda global", que ha fet el Barcelona Centre for International Affairs (Cidob) aquest dimarts.



En paraules de la periodista Carme Colomina, durant el 2018 diverses forces populistes i "clarament xenòfobes" han arribat a governs com el d'Itàlia i Brasil, i el 2019 serà l'any en què es veurà si la progressió d'aquest tipus de formacions continuarà o si es desgastaran. Així, considera que les eleccions europees seran claus en aquesta qüestió i ha vaticinat que les forces populistes obtindran uns bons resultats i provocaran una fragmentació més gran del Parlament Europeu.

Ha apuntat que la importància d'aquests partits no només es mesura amb els resultats electorals, sinó amb la capacitat d'influir en l'agenda de la resta de formacions, i ha sostingut que en els últims anys han modificat la seva estratègia i han començat a teixir una estratègia conjunta amb la resta de formacions populistes d'Europa. "Ara Le Pen ja no vol destruir la UE des de dins, sinó prendre-la des de dins", ha afegit perquè pot ser l'objectiu d'aquestes formacions en els comicis europeus.



El director del Cidob, Pol Morillas, ha assegurat que el 2018 s'ha "normalitzat" que aquest tipus de partits hagin organitzat l'alternativa a l'ordre internacional i considera que el 2019 aquestes formacions poden començar la seva institucionalització. A més, ha advertit que els partits euroescèptics tindran una capacitat de bloqueig al Parlament Europeu molt més gran i, al seu parer, la reforma de la UE és molt complicada: "La UE és un invent molt bo però va en contra dels temps que corren. O s'adapta als temps o les institucions aniran perdent rellevància".

El pes del Brexit i la nova bipolaritat EUA - Xina



Un altre dels temes que, segons el Cidob, marcarà l'agenda internacional el 2019 és el Brexit, del que Morillas ha alertat que està "enquistat" i veu difícil que es solucioni a curt termini. En aquest sentit, ha destacat que el 29 de març serà la data clau per al Brexit -és el límit marcat perquè el Regne Unit abandoni la UE- i ha detallat diverses opcions que poden passar per la caiguda del Govern de Theresa May o, fins i tot, un segon referèndum.



Pel que fa a altres qüestions, l'investigador Eduard Soler ha argumentat que el 2019 es constatarà la tendència cap a una nova bipolaritat entre els Estats Units i la Xina, i cap a la "normalització" dels conflictes. Segons ell, s'estan normalitzant molts conflictes violents sense que se'ls presti molta atenció i avisa que això comportarà que "l'objectiu dels esforços internacionals no serà la pau, sinó la contenció de la violència", el que creu que implica l'acceptació de les víctimes i la violència.



Així mateix, altres investigadors del Cidob, com Anna Ayuso, Eckart Woertz i Elena Sánchez, han detallat els principals temes que consideren que marcaran l'agenda global el 2019, com les dificultats financeres i econòmiques; les sancions a l'Iran; les crisis de confiança en les institucions, els experts i el periodisme, i els moviments migratoris i la "fortificació i externalització" de les fronteres, amb la proliferació de cada cop més murs.