Les indignants recomanacions del Barça per viatjar a l'Aràbia Saudita: no tenir relacions amb persones del mateix sexe



El club ha publicat una sèrie de consells "de seguretat" per als seguidors que viatgin aquesta setmana a Riad, on es disputa la Supercopa d'Espanya. Demanen "respecte i prudència" en les relacions personals en un país on l'homosexualitat està penada amb la mort