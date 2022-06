Les peticions per rebre el bo jove de lloguer esgoten la partida pressupostària en un sol dia

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha considerat "absolutament insuficient" el bo jove de lloguer impulsat pel Govern espanyol que s'ha posat en marxa aquest dimecres i ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que dupliqui la partida de 29 milions d'euros destinada a Catalunya. En una atenció als mitjans al Parlament, Cervera ha explicat que fins a dos quarts de cinc de la tarda s'han rebut més de 15.000 peticions per rebre l'ajut, quan es calcula que els 29 milions poden cobrir un total de 9.666 expedients. És a dir, que en poques hores ja s'ha superat amb escreix el nombre màxim d'ajudes que es podran donar si no s'amplien els fons.

Cervera ha recordat que Catalunya acull el 17% de joves de tot l'Estat que es poden acollir a la iniciativa i el 25% d'habitatges de lloguer. Per això calcula que farien falta 60 milions per atendre totes les peticions. La consellera ha celebrat que la recepció de sol·licituds "ha anat bé" i no hi ha hagut col·lapses al sistema informàtic, per bé que a primera hora del matí les peticions d'entrada es comptaven per milers.

Ara, de les 15.000 sol·licituds caldrà escatir si la documentació és correcta, però, en cas afirmatiu, Cervera subratlla que "al matí ja s'haurà acabat la possibilitat de poder concedir un ajut que l'Estat va marcar com a mesura estrella, i que nosaltres des del començament vam veure insuficient".

La consellera ha lamentat que la convocatòria està "mal dimensionada i mal finançada", i ha recordat que des del principi l'executiu català havia demanat poder-la adaptar a la singularitat territorial catalana. "No és el mateix una sol·licitud d'un jove de l'Ebre que una d'un jove de Barcelona", ha exemplificat.

Les bases per accedir a l'ajut inclouen uns requisits generals de residència a Catalunya, ingressos anuals bruts inferiors a 23.660 euros i edat entre 18 i 35 anys. El preu màxim del lloguer pel qual s'opta a l'ajuda estarà limitat a 900 euros mensuals a l'àmbit metropolità de Barcelona i entre 600 i 650 euros a la resta de demarcacions, tot i que també es podrà demanar pel lloguer d'habitacions, entre 450 euros (àmbit metropolità) i entre 300 i 350 per la resta.

Crítiques del moviment per l'habitatge

Més enllà de la insuficiència de l'ajut, col·lectius experts en la defensa del dret a l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres, també han posat èmfasi en què mesures d'aquest tipus poden generar un efecte inflacionista si no van acompanyades, per exemple, de topalls en els preus dels lloguers, ja que els propietaris poden veure's temptats d'apujar les rendes.