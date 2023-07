Les principals festes majors de Catalunya de finals de juliol i principis d'agost

L'estiu avança i les festes majors de Catalunya no cessen. Després de setmanes intenses, durant els propers quinze dies tindrem altres festivitats molt esperades per ciutats i pobles. Cultura popular i tradició, música per a totes les edats i nits que s'acaben allargant seran el dia a dia per a molts.

Si vols saber on pots gaudir d'aquestes festivitats estiuenques, et proposem fins a 8 llocs on trobaràs festes majors aquests pròxims dies. Jornades farcies de cultura popular i tradició, música i espectacles, amb programes d'actes pensats per a tots els gustos i edats.

Les Santes, Festa Major de Mataró

A mitjans de la setmana passada van arrencar Les Santes 2023, la Festa Major de Mataró (Maresme), que aquest dimarts 25 van arrencar amb el gruix d'actes principals, que s'allargarà fins al dissabte 29. La cultura popular és clarament protagonista de la programació, amb la Crida i la Nit Boja, la Tarda Guillada, els focs del dia 27 (jornada central), el No n'hi ha prou!, l'Anem a tancar i l'Espetec Final. Enmig de tanta tradició acostuma a haver-hi poques novetats, però entre l'aposta musical destaquen els mataronins The Tyets, una de les sensacions del moment.



Festa Major de Sant Cugat Sesgarrigues

Des del passat divendres 21 i fins aquest dilluns 31 se celebra la Festa Major de Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès), amb el repic de campanes i el pregó aquest divendres 28. La localitat es converteix en un punt d'accés per a tothom a patrimoni, cultura, art, tradició, música i identitat local: destaca l'aposta musical i també pel teatre, a banda de les activitats habituals de la programació. El tradicional Trial Fang i els inflables aquàtics han estat cancel·lats a causa de la sequera, però tindran un relleu amb una baixada d'andròmines pels carrers del poble.



Festa Major de Vila-seca

El passat divendres també va arrancar la Festa Major d'Estiu de Vila-seca (Tarragonès), que es preveu que s'allargui fins al dia 3 d'agost. La festivitat se celebra en honor del patró, sant Esteve, el primer màrtir de l'Església. La cultura tradicional té un pes important en la seva programació, on no falten cercaviles, correfocs, castells i castells de focs, així com música tradicional amb havaneres, o concerts amb grups com Buhos. Enmig de la programació també hi trobarem espectacles familiars, de màgia i teatre.



Festa Major del Papiol

L'últim cap de setmana de juliol, amb algunes prèvies, se celebra la Festa Major del Papiol (Baix Llobregat), amb activitats de tota mena i pensades per a tots els gustos, de les més tradicionals i les més modernes. Enguany se celebra des d'aquest 26 fins al diumenge 30, amb tota mena d'activitats. El pregó serà el dia 27 i les penyes tornaran a ser protagonistes de la festivitat, així com les activitats tradicionals, els concerts o espectacles com Festa Grossa amb Faixedas i Xuriguera, que tanquen la programació.



Festa Major de la Garriga

Des d'aquest dijous i fins diumenge també se celebra la Festa Major de la Garriga (Vallès Oriental), que enguany presenta una programació amb un centenar d'activitats repartides entre diversos escenaris: la plaça de l'Església, la plaça de Can Dachs, el Passeig, el teatre, Can Luna, l'Espai Nits de la Doma i Can Noguera. La tradicional escalada al campanar o la festa de l'escuma conviuran amb la cultura popular de correfocs, concert de gralles, cercaviles de gegants i balls de sardanes, a banda d'altres activitats pensant amb tots els públics.



Imatge d'arxiu de la Festa Major de la Garriga. — Ajuntament de la Garriga

Festa Major d'Arbúcies

Aquest divendres 28 arranca la Festa Major d'Arbúcies (La Selva), que s'allargarà fins dilluns 31, amb activitats per a tots els públics, des de música i ball, a teatre, espectacles i màgia, passant per correbars o activitats més tradicionals. L'acte inaugural serà divendres al vespre, i després es farà el pregó. El mag Fèlix, Dalton Band, La Tropical, Les Coco o la comèdia Cunyades són alguns dels atractius de la programació d'enguany.



Festa Major de Sort

Divendres també es donarà el tret de sortida de la Festa Major de Sort (Pallars Sobirà), que en aquest cas s'allargarà fins a l'1 d'agost. Serà un moment de retrobades i de gaudir d'espectacles i activitats pensades per a tots els públics, de les tradicionals i familiars, a les més esportives, passant pels sopars de germanor. La música i el ball també en seran protagonistes, amb una oferta d'activitats tradicionals i també pensades per als més joves.



Festa Major de Sant Llorenç de Morunys

Ja a l'agost arrancarà la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), que se celebra entre el dimarts 8 i el diumenge 13. Diverses activitats per a tots els públics ompliran carrers i places de la localitat, amb gegants, concerts i espectacles variats. Les cercaviles i el correfocs, així com els balls i nits musicals, són protagonistes un any més. La programació aposta un any més per les Barraques, en el seu desè aniversari.