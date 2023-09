Les principals festes majors i d'estiu dels primers dies de setembre

L'estiu arriba definitivament a la seva fi i amb ell moltes festivitats com les festes majors d'arreu de Catalunya. En els pròxims dies viurem les darreres de la temporada, que generalment se celebren durant els primers dies de setembre. Moltes de les que resisteixen s'ubiquen a la Catalunya Central.

Cultura popular, tradició i història, però també música, ball i diversió en general. Les festes majors i d'estiu de Catalunya ofereixen activitats pensades per a tota la família, i per això us en proposem diverses de les quals podrem gaudir durant els pròxims dies.

Festa Major de Sant Celoni

Des del passat dimarts 1 i fins al dijous 10, Sant Celoni (Vallès Oriental) viurà la seva Festa Major, amb un programa d'activitats per a tots els gustos i per a totes les edats amb actes al carrer, cercaviles, àpats populars, espai de barraques i concerts, fira d'atraccions i un munt d'actes diversos. I que coincideix amb el 60è aniversari dels gegants, en Martí i la Maria del Puig. Entre les actuacions musicals a l'espai Barraques destaquen els noms de La Fúmiga, que tocarà divendres, i Balkan Paradise Orquestra i Lildami, que ho faran dissabte. Pop per Xics, concert i ball amb l'Orquestra Maravella, sardanes, havaneres… farceixen la programació on també hi ha el Corremonts, la competició festiva entre Senys i Negres que tindrà 10 proves puntuables.

Fires i Festes de Sant Sadurní d'Anoia

Del dimecres 6 al dissabte 9 se celebren les Fires i Festes de Sant Sadurní d'Anoia, una celebració que inicialment era un mercat de productes agrícoles que es feia just abans de l'època de més activitat al poble, com és a verema. Al voltant de la fira agrícola van començar a aparèixer un seguit de petites atraccions i activitats lúdiques, mentre actualment encara se celebra la cercavila de cavalls i la fira del disc, que avui farceixen la programació. Els gegants, les ballades de sardanes o els correfocs conviuen amb altres activitats variades. Pel que fa a la música, destaquen grans nos com Albert Pla, Mishima, La Sra. Tomasa, Ciudad Jara, Anna Roig, Balkan Paradise Orquestra i l'Orquestra Montgrins.

Festes del Tura, festa major a Olot

Les Festes del Tura d'Olot (Garrotxa) són considerades unes de les festes majors més importants de tot Catalunya: enguany se celebren del dimecres 6 al diumenge 10, amb la cercavila com a tret de sortida. Festes gratuïtes, populars i al carrer en els quals la faràndula olotina formada pels gegants, els nans i els cavallets omplen la ciutat. Els Gegants d'Olot són les figures més emblemàtiques d'aquestes celebracions i que s'encarreguen d'executar un ball solemne. Pel que fa a l'oferta musical de la programació destaca la presència del grup català del moment, els The Tyets, així com altres noms coneguts com Gertrudis, Lildami, Ginestà, 31 FAM, Ebri Knight o Miquel del Roig, entre altres.

Correfoc de les Festes del Tura 2019. — Ajuntament d'Olot

Festa Major de Montblanc

El pregó es va fer el divendres 1, però els dies forts de la Festa Major de Montblanc (Conca de Barberà) seran del dijous 7 al dilluns 11. Dels dies grans destaca el Beu les Bèsties la nit del 7, el concert d'Anna d'Ivori amb el cor In Crescendo i la Cobla Maricel el dia 8 o la segona edició del festival Merlet de músics de Montblanc i la Conca el dia 9. Els caps de cartell musicals de la programació seran Figa Flawas, Triquell i Julieta que protagonitzaran els concerts gratuïts de la nit del 10. Els actes més tradicionals de la Festa Major es faran el 7, 8 i 9 de setembre, amb la ballada del seguici festiu.

Festa Major de Solsona

També del 7 a l'11 se celebra la Festa Major de Solsona (Solsonès), una de les més antigues i amb més tradició de les que actualment se celebren arreu del país. El ric i secular patrimoni festiu se celebra almenys des del segle XIV. En la seva 370a edició, les festes en honor a la patrona de la localitat incorporen novetats i amplien la cartellera musical, per captar al públic jove. La Festa patrimonial d'interès nacional dels solsonins presenta un programa que aglutina prop d'una cinquantena d'actes a partir del primer de setembre i fins a mig mes.

Festa Major de Sant Adrià de Besòs

Del divendres 8 a dilluns 11 també es pot gaudir de l'ampli ventall d'activitats de la Festa Major de Sant Adrià de Besòs, amb un programa d'activitats lúdiques, culturals i esportives adreçades a tothom, grans i petits. La música i el ball, dos imprescindibles de les festes majors, amenitzaran les nits i les tardes d'aquests dies de setembre. També hi haurà clàssics com la tabalada, la plantada i la cercavila de gegants i el correfoc. Tornejos de billar, petanca, escacs, tenis i dòmino, així com una cursa ciclista farceixen el programa. La fi de festa el posarà el castell de focs que es podrà veure des de diferents llocs de la ciutat.

Festa Major de Sallent

I en les mateixes dates celebrarà Sallent (Bages) la seva Festa Major, del 8 a l'11, després de la prèvia ja consolidada del 31 d'agost al 3 de setembre. Música, cultura popular, activitats esportives, gastronomia i molt més tornaran a ser protagonistes d'una programació que pretén ser integradora i pensada per a tots els públics. Com a curiositat, amb motiu de festivitat, els veïns han pogut recollir la bandera Som Sallent a l'edifici de l'Ajuntament per penjar-la al balcó. La iniciativa té com a objectiu fer lluir els carrers i places durant la festivitat.



Festa Major de Cardona

La Festa Major de Cardona (Bages) se celebrarà del dissabte 9 al dilluns 11, amb programa d'actes que s'ha anat enriquint i transformant en funció dels temps i les seves circumstàncies, marcata pel doble vessant religiós i cívic, que inclouen actes i esdeveniments de tradició centenària. Destaquen el trasllat i processó de la Mare de Déu Petita amb el Ball de Bastons, els oficis i la processó solemnes, mentre la festa cívica té com a element més representatiu el corre de bou a la plaça de la Fira, amb l'ajuntament com a teló de fons. El tret de sortida de la Festa Major el donarà el pregó institucional, a càrrec de l'advocada Magda Oranich. Entre la quarantena d'actes populars destaquen noms com The Tyets, Vizuri i Mitjanit, alguns dels caps de cartell musicals



Festa Major d'Avinyó

I acabem parlant de la Festa Major d'Avinyó (Bages), que se celebra habitualment el darrer cap de setmana de setembre. Al llarg d'aquests dies trobem activitats per a tots els gustos i totes les edats: activitats esportives, actes infantils, balls, concerts, sardanes, gimcana, teatre, concursos, espectacles… A banda de la tradició amb gegants i castells, així com el ball i els concerts, la festa gran d'Avinyó d'enguany recupera un dels actes més celebrats. Es tracta de la baixada d'andròmines, que se celebrarà dissabte 16 a la tarda. També es podrà gaudir del correfoc, el Concurs de Pintura Ràpida, el Concurs de Paelles i les actuacions del Grup de Teatre d'Avinyó, entre altres propostes de la programació.



No teniu excusa. Podeu triar i remenar entre les festes majors d'arreu del territori català i escollir quina preferiu per acabar d'esprémer l'estiu!