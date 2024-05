Les sirenes de risc químic s'activen al Barcelonès, al Baix Llobregat i als vallesos en un nou simulacre

Totes les sirenes de risc químic s'han activat "correctament" al Baix Llobregat, el Barcelonès i els dos vallesos aquest dimecres durant un nou simulacre. Així ho ha constatat Marta Cassany, directora general de Protecció Civil, que ha dit que un 70% de la població de la zona afectada ha rebut el missatge d'alerta simultani al seu telèfon mòbil. En concret, s'han programat 50 sirenes que han sonat en 22 municipis, abastant una àrea de 500.000 persones.

Com ja s'havia fet en simulacres previs, el Govern ha habilitat una enquesta anònima a través de la qual els ciutadans han pogut informar si han rebut l'alerta mòbil que s'ha enviat als dispositius mòbils. Fins al moment, un 70% de la població de les zones afectades ha informat de la rebuda d'aquest missatge. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i Marta Cassany han fet seguiment de l'activació de les sirenes i l'enviament de missatges mòbils des de la seu del Departament a Barcelona.

La directora també ha remarcat que durant el simulacre només s'han registrat 27 trucades al telèfon d'emergència 112, una xifra "molt petita", i menor la de les proves anteriors. "És una dada molt bona, que demostra que la població era coneixedora i estava informada que s'estava fent aquesta prova", ha celebrat.

El simulacre, segons ha reiterat Cassany, té com a objectiu "provar que les sirenes funcionen i especialment sensibilitzar la població que viu o treballa en zones on hi ha risc químic, de forma que sàpiguen què fer en cas d'accident greu". "Cal que en aquests casos la ciutadania tingui clar que el principal consell és confinar-se a l'edifici on es trobi o el més proper, tancant portes, finestres i ventilació", ha agregat.

Simulacre a Sant Boi de Llobregat

A Sant Boi de Llobregat, un dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més població en zona de risc, totes les escoles -uns 12.000 escolars- han simulat un possible confinament. Protecció Civil ho valora de forma "molt positiva" i ha destacat la importància de conscienciar i informar la ciutadania.



Els alumnes de segon de Primària de l'escola Llor, per exemple, que estaven fent una activitat del projecte 'Rodescola' a la plaça Teresa Valls i Diví, s'han confinat a l'equipament municipal de l'Olivera en escoltar la sirena a les 10 del matí.

Després d'accedir a l'edifici en filera i ordenadament, els nens i nenes, seguint els protocols, han abaixat les persianes i tancat les finestres de l'espai on s'han confinat fins que ha tornat a sonar la sirena donant per finalitzat l'episodi de risc químic.