L'Eixample de Barcelona va superar els límits legals de contaminació el 2022

L'Eixample va ser l'únic districte de Barcelona amb els nivells de contaminació de l'aire per sobre del límit legal l'any passat, segons un informe de l'Agència de Salut Pública. En concret, en aquesta zona de la capital catalana es va superar en dos punts el màxim marcat per la Unió Europea en diòxid de nitrogen (NO2), situat en 40 µg/m3.

Malgrat això, la tendència pel que fa als nivells de contaminació és decreixent en l'última dècada. Per tercer any consecutiu, les estacions de vigilància de la ciutat mostren valors més baixos que el 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19, tant en NO2, com en les partícules PM10 i PM2,5. No obstant, en comparació amb el 2021, totes repunten en les mateixes variables.

Des del màxim de la sèrie històrica el 2005, amb més de 70 µg/m3, els nivells d'aquest contaminant han baixat fins a situar-se al voltant de 50 µg/m3 a partir del 2014 i per sota del llindar de la UE a partir del 2020. Malgrat que les mitjanes anuals se situen per sota dels estàndards europeus, totes les estacions estan significativament per sobre dels valors guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) tant en NO2, com en PM10 i PM2,5.

L'Eixample i el barri de Sant Antoni, els més contaminats

Pel que fa al nivell d'exposició de la ciutadania a la contaminació, el centre de la capital també és el que registra valors més alts de NO2. Per barris, la Dreta de l'Eixample (46) encapçala el rànquing, seguit de l'Antiga Esquerra de l'Eixample (43) i Sant Antoni (42). L'informe calcula que a tota Barcelona, un 12% dels trams superen el límit legal de diòxid de nitrogen –el doble que el 2021–, mentre que un 1% supera el màxim en PM10 i cap tram sobrepassa els estàndards de PM2,5.

També s'analitzen les escoles, i la conclusió és que un 9% dels centres educatius barcelonins estan exposats a nivells de contaminació per sobre del llindar que marca Brussel·les – la xifra s'eleva al 55% d'escoles al districte de l'Eixample.



L'exposició a llarg termini als nivells de contaminació del 2022 s'estima que provocaria 1.500 morts, a banda de malalties com càncer

L'exposició a llarg termini als nivells de contaminació del 2022 s'estima que provocaria 1.500 morts, 900 casos nous d'asma infantil i 130 casos nous de càncer de pulmó cada any a la ciutat. El cost social d'aquesta mortalitat anual s'estima en 1.041 milions d'euros (l'1,2% del PIB de la ciutat i 635 euros per càpita).

El cost sanitari d'aquests casos de malaltia anuals s'estima en 5,6 milions d'euros. Aquesta mortalitat atribuïble és un 25% superior a l'estimada pels nivells de contaminació dels anys 2020-2021 i un 21% inferior a l'estimada pels nivells de contaminació dels anys 2018-2019.