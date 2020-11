Les UCI enfilen la descongestió amb un segon dia de disminució d'ingressos

El nombre d'ingressats a les UCI catalanes per coronavirus torna a baixar per segon dia consecutiu i enfila la descongestió. Amb 21 pacients menys en 24 hores, els pacients en llits de crítics sumen 553 persones, mentre que el total d'hospitalitzacions també resta 102 pacients fins als 2.300 ingressats per Covid-19. Si aquesta tendència es manté constant, es consolidarà la darrera fase de decreixement de la segona onada, precedida per la baixada dels indicadors epidemiològics i de la xifra de positius diaris detectats. El Departament de Salut vol reduir el nombre d'hospitalitzacions a les UCI fins als 300 pacients.

La velocitat de propagació del virus (Rt) es manté constant en 0,76, per sota del 0,8 al qual aspirava Salut i que ja es va assolir aquest diumenge. Segons aquesta xifra, cada 100 positius contagien 76 persones més. També decreix el risc de rebrot en nou punts, situant-se en els 381, encara per sobre dels 100 punts que marquen el llindar per considerar que la situació és molt greu, però molt lluny dels quasi 1000 punts als quals es va arribar a finals d'octubre, segons dades del Departament de Salut.

Pel que fa als positius detectats, les darreres dades confirmen 2.392 positius confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 294.800 des de l'inici de la pandèmia. Aquesta xifra encara està per sobre dels 1.000 casos diaris als quals vol arribar Salut i és lleugerament superior a la registrada aquest dimecres. La incidència acumulada en 14 dies, però, segueix baixant, mostrant la tendència general de decreixement, i ja marca 535,34 quan ahir era de 546,15 persones positivies per cada 100.000 habitants. Les defuncions arriben fins a les 50 morts en les darreres 24 hores, 18 menys que ahir, però encara per sobre de les xifres de setembre, abans de l'ascens de la segona ona, quan no se sobrepassava les 20 defuncions diàries.