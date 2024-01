La llei d'amnistia continuarà tramitant-se: el Congrés tomba les esmenes a la totalitat

La llei d'amnistia continua el seu tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. La majoria de la investidura ha rebutjat aquest dimecres les dues esmenes a la totalitat presentades pel PP i l'extrema dreta de Vox contra la proposició de llei, amb els 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, el PNB, Podem i el BNG.

La portaveu popular Cuca Gamarra ha defensat la seva proposta de "dissoldre o suspendre" partits polítics a "instàncies d'un jutge" per "atemptar contra l'ordre constitucional". En la defensa de la seva esmena a la totalitat, ha denunciat que la llei d'amnistia "no només empara el colpisme polític, sinó els actes terroristes" i la "corrupció" de Laura Borràs i la família Pujol. Gamarra ha assegurat que a l'ordenament jurídic "no li pot quedar només el 155 com a únic instrument a les amenaces dels qui volen intentar posar-lo en escac".

Per la seva part, la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha afirmat que "el PSOE s'ha convertit en el principal valedor del separatisme des del 2014". El partit d'extrema dreta ha proposat la recuperació del delicte de sedició al Codi Penal, que es "castigui" a qui negociï amb "persones fugides de l'acció justícia", així com la il·legalització de partits que busquen la "disgregació" del país, celebrant així la proposta del PP.

Un text "lamentable" i "infumable" pels independentistes

El portaveu d'ERC Gabriel Rufián ha qualificat les esmenes de "teràpia de grup que munta la dreta i la ultradreta" i ha recriminat als populars que el redactat del text és "lamentable". El republicà ha lamentat, sobretot, que tant Vox com PP apuntin a la il·legalització dels partits independentistes: "És més perillós deixar sense representació política a centenars de milers de persones que fer una amnistia per un referèndum".

Junts per Catalunya ha acusat el PP i al partit d'ultradreta de "modificar el Codi Penal" presentant una esmena. Del text de Vox, Josep Maria Cervera ha dit que "és tan infumable i allunyada del marc democràtic com el mateix partit". Per Juts, l'amnistia vol ser "una esmena a l'extrema parcialitat i politització de les cúpules judicials".

PSOE, Sumar, PNB i Bildu defensen l'amnistia

Per part del PSOE, el diputat Artemi Rallo, ha remarcat que la llei és "oportuna" i "necessària", i l'ha emmarcat per "satisfer l'interès general". El diputat ha clamat contra la petició d'il·legalitzar els partits independentistes. Sobre un futur veredicte del Tribunal Constitucional arran de l'amnistia, el socialista ha preguntat als populars si "acataran la Constitució o seguiran en rebel·lia?".

Des de Sumar, Enrique Fernando Santiago ha comentat que les esmenes van "en contra el dret constitucional d'organització política" i que vulneren el dret a vot de milers d'espanyols. Des del PNB, Mikel Legarda ha defensat la utilitat de l'amnistia i ha demanat que no allunyar-se "del camí de la política". Jon Irrañitu d'EH Bildu ha dit que la mesura "torna a la via política el que no hauria d'haver anat mai a la via judicial", mentre les esmenes són "fang".