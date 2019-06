Marxisme ‘non stop’ a la Nau Bostik

Com els antics cinemes, en sessió contínua. Qui tingui ganes de reflexionar sobre els grans debats del nostre temps, només s’ha d’acostar a la Nau Bostik aquest cap de setmana. La nau, antiga fàbrica reconvertida en espai de creació contemporània i autogestionada al districte de Sant Andreu (estació de referència La Sagrera), acull des d’aquest matí el congrés “Historical Materialism Barcelona”. Tres dies de debat en els que, s’hi arribi a l’hora que sigui, sempre hi haurà alguna taula rodona. No és broma: n’hi ha prop de 75 (fins i tot se solapen per franges horàries, dificultant als assistents –ai les- decidir a quina assitir). La simultaneïtat de les sessions és paral·lela a la miscel·lània de temàtiques tractades: el momentum feminista, el deute financer, el col·lapse ecològic, la reapropiació de les ciutats, les polítiques migratòries, la geopolítica, el sistema energètic...



Tanmateix, la cirereta del Congrés arriba aquest divendres al vespre (20 hores), amb la conferència de l’exdiputat grec Costas Lapavitsas, molt crític amb Syriza i símbol de la dissidència envers Alexis Tsipras, juntament amb l’exministre d’Hisenda Yanis Varoukafis. L’eix del debat serà “Deute, sobirania i neoliberalisme en l’actual Unió Europea”, així com l’enfocament i narratives que les esquerres han d’emprar per combatre-les de manera eficaç. El pensador francès Éric Toussaint, conegut per les seves anàlisis sobre el deute, serà el seu acompanyant del camp internacional. L’economista Miren Etxezarreta (Seminari Taifa) i l’exdiputada i representant de l’ala anticapitalista de Podem, Sònia Farré, també participen del debat.



Entre els molts altres economistes que seran a les ponències, destaquem Ivan Gordillo, qui ha descrit el congrés com “la gran rave marxista”. Tres dies non stop. També hi són Sergi Cutillas (de l’Auditoria del Deute) i Pau Llonch (PACH de Sabadell), qui modera diverses taules. Igualment, la taula “Sobirania popular contra el capitalisme: Quines alternatives?” (dissabte, 10 hores) aplegarà economistes com Elena Idoate (Taifa), el sociòleg i cooperativista Ivan Miró i Emmanuel Rodríguez (de l’editorial madrilenya Traficantes de sueños).

Un pont entre l’Acadèmia i els Moviments Socials



Tot i la presència d’alguns pesos pesants del pensament crític europeu, els organitzadors d’Historical Materialism han volgut dissenyar un congrés “que pogués funcionar sense cap figura increïble”, explica Josep Maria Antentas, professor de Sociologia a la UAB i membre del Comitè d’Organitzador. L’objectiu explícit ha estat “fer ponts” entre l’Acadèmia i els moviments socials. “No és un congrés universitari, però tampoc una trobada de col·lectius”, exemplifica Antentas.



D’aquí que es combinin a la mateixa taula perfils més intel·lectuals (investigadors i professors universitaris) amb perfils més activistes (dels propis col·lectius de Barcelona). És el cas, per exemple, de la taula sobre qüestió urbana que aplega Tom Slater, el professor de la University of Edimburg, juntament amb Marta Ill Raga, activista del Sindicat de Llogateres. Slater intentarà desmuntar el relat les admiministracions angleses en contra de regular el lloguer habitacional, que presenten el control com a perjudicial pels interessos de la població i no pas beneficiós. Les moderarà Diana Padrón, experta en l’expressió del conflicte mitjançant l’art urbà (diumenge, 12.15 hores). També es proposaran debats en relació a la criminalització que pateixen els manters, de la mà d’Horacio Espinosa, membre de l’Espai Migrant (diumenge, 15.15 hores). També s’abordarà el control l’Airbnb i les estratègies contra la gentrificació de la mà de l’antropòleg mallorquí Marc Morell; i la fal·làcia de pes del PIB en el turisme (Roser Espelt, de l’Universidad Complutense).

Una de les xerrades del Congrés Historical Materialism. ANDER ZURIMENDI

El 'momentum' feminista



Un altre dels plats forts arriba de la mà del feminisme, que ha estat molt present a l’hora d’elaborar el programa de les taules (tant per temàtiques com per minvar la tradicional preponderància masculina entre els ponents). A banda de diferents debats sobre el paper de les cures, estudis postcolonials i d’altres, el debat que més expectativa ha aixecat és el que integrarà la vaga feminista amb l’economia feminista. Sandra Ezquerra, Núria Albalao, Jule Goikoetxea, Pastora Filigrana, Julia Camara i Alexandra Rodríguez seran les veus que forjaran vincles entre les dues vessants (dissabte, 12.15 hores).



Altres veus feministes seran les d’Esther Vivas, qui recentment ha reflexionat sobre la maternitat com a eix de transformació (diumenge, 10 hores). Igualment hi participen Maria Rodó de Zárate i Gabriela Navas (vinculades a l’Observatori d'Antopologia del Conflicte Urbà, OACU), acadèmiques i pensadores de com aplicar la perspectiva d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’urbanisme, tot aplicant polítiques feministes a l’Espai Públic.

Rellegir Marx en clau feminista



Que el momentum feminista s’havia de plasmar al Historical Materialism (o més aviat, que cap congrés o fira podrà a partir d’ara no abordar-ho amb criteris i temàtiques) sembla evident. Mar Carrera, editora de Pol·len i present al congrés de la mà de la fireta d’editorials cooperatives, destaca: “Aquest congrés ens servirà per fer una relectura en clau feminista del pensament de Marx”. Així mateix, destaca que també ha de servir per donar a conèixer a nivell internacional les sinergies de pensament que es produiran aquests dies a la Nau Bostik.



A la fireta també s'hi troba Stop Mare Mortum, plataforma de denúncia de les polítiques migratòries dels governs de la Unió Europea. Ann Sleebus explica que són presents “per intentar condicionar en el discurs públic, així com estendre la consciència sobre la necessitat d’obrir vies d’arribada legals i segures.



L’educació també té un apartat propi, amb taules rodones com les que integrarà Marcel Pagès (UAB), qui ha abordat aquest matí “com el sistema està colonitzant la pràctica educativa amb la ideologia neoliberal”. Així mateix, la geopolítica se cita de la mà d’Àngel Ferrero, expert en política internacional i col·laborador de Públic (dissabte, 17.30 hores). Igualment, Ingrid Guardiola (Universitat de Girona), autora del flamant assaig L’ull i la Navalla, ha reflexionat aquest matí sobre “la política i els afectes de la ruïna”.

El Congrés Historical Materialism també compta amb una petita fira de llibres. ANDER ZURIMENDI

CUP i Comuns, els partits més presents



Són una miscel·lània de temàtiques que també tenen una certa translació als partits polítics. Els Comuns i la CUP són els dos espais que més ponents aporten: Des de David Fernàndez, Eulàlia Reguant, Benet Salellas i Anna Saliente, per la CUP; fins a Raimundo Viejo, Xavier Domènech i Sònia Farré, per Catalunya en Comú.



Igualment, destaquen delegacions arribades com la basca, encapçalats Joseba Permach i Floren Aoiz, membres de la Fundació Iratzar i exdirigents de l’esquerra abertzale, la qual té establerts vies de col·laboració amb un altre think tank social com és el cas del català CIEMEN. També venen altres investigadors bascos com Eneko Ander Romero, Ibai Atutxa (diumenge 10 hores), els quals posen en comparació els models de Bilbao i Barcelona, així com Eneko Companis, la ja anomenada Jule Goikoetxea (Pikara Magazine), Iñaki Bárcena, etc.



Són els 3 dies del materialisme. Del marxisme. Del pensament crític. Non stop.